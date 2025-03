Oscar Piastri/McLaren zur China-Pole: Schreie im Auto

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von China seine erste Pole-Position in der Formel 1 erobert. Der 23-jährige Australier: «Ich habe meine Freude in den Helm geschrien.»

Hervorragende Ausgangslage für den jungen Australier Oscar Piastri zum China-GP auf dem Shanghai International Circuit: Pole-Position, seine erste in der Königsklasse, im 48. Abschlusstraining.

Piastri ist der 107. Formel-1-Fahrer auf Pole (nach sieben Mal auf P2), der erste neue seit Kevin Magnussen 2022 in Brasilien, der fünfte Australier ganz vorne in der Quali. Jack Brabham und Mark Webber gelang das 13 Mal, Alan Jones 6 Mal, Daniel Ricciardo 3 Mal. Der letzte Australier auf F1-Pole vor Oscar: Ricciardo 2018 in Mexiko.

Für seinen Rennstall McLaren ist dies die 166. Formel-1-Pole und die dritte auf dem SIC, die erste seit 17 Jahren, als Lewis Hamilton 2008 im McLaren die Nase vorn hatte.

Gut für Oscar: 10 von bislang 17 China-GP sind von Pole-Position gewonnen worden. Schlecht für Piastri: Seit 2017 ist das nur einem gelungen, Max Verstappen 2024.

Oscar sagt: «Sorry an mein Team, wenn es etwas laut wurde. Ich habe meine Freude in den Helm geschrien. Es hat ziemlich gedauert, aber nun habe ich die Pole endlich im Sack.»



«Das bedeutet mir viel, denn ich war einige Male ganz knapp dran. Es hat ein wenig länger gedauert, als mir lieb gewesen wäre. Aber ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich hatte schon Pole für den Sprint, aber das ist nicht das Gleiche.»



«Es schaute leicht aus, aber das war es nicht. In Q1 und Q2 hatte ich mit dem Auto alle Hände voll zu tun, aber im letzten Quali-Segment lag der Wagen traumhaft, beide meine Runden hätten für die Pole gereicht. Und die letzte Kurve habe ich noch nie so gut hinbekommen wie zum Schluss, aber am Ende war meine erste Runde schneller als die zweite.»



«Keine Ahnung, wieso der Wagen zum Schluss auf einmal so gut war. Aber ich nehme das gerne an. Für den Grand Prix hoffe ich, dass ich als Leader mit freier Fahrt zu meinen Reifen Sorge tragen kann. Das wird der Schlüssel zum Sieg sein.»





So lief das Abschlusstraining

Prima Bedingungen zum Abschlusstraining: 26 Grad Lufttemperatur, die Bahn 40 Grad warm, Tendenz fallend. Der Wind vom Morgen hatte sich gelegt.



In den 18 Minuten des ersten Segments Q1 kreiselte Jack Doohan von der Bahn, der junge Australier konnte aber weiterfahren. McLaren-Fahrer Piastri zu diesem Zeitpunkt vor Sprint-Sieger Lewis Hamilton und den beiden Mercedes von Russell und Antonelli. Norris wurde seine schnelle Runde gestrichen – er war neben der Ideallinie.



Nach neun Minuten Verstappen an der Spitze, vor Piastri, Hamilton und Yuki Tsunoda. Nico Hülkenberg im Sauber guter Achter. Norris nahm einen neuen Anlauf und rückte auf Rang 7, mit einem sichtlich nervösen McLaren.



Als die karierte Flagge fiel von Q1, hatten vorzeitig Feierabend: Auf Rang 16 GP-Sieger Pierre Gasly, dann Bearman, Doohan, Borotoleto und Lawson. Liam: «Das Arbeitsfenster mit diesem Auto ist eng, daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich brauche mehr Zeit, leider hat aber in der Formel 1 niemand Zeit.»



Top-Ten: Norris, Hadjar, Tsunoda, Russell, Verstappen, Albon, Leclerc, Piastri, Sainz und Antonelli.



In Q2 (15 Minuten Länge) ging es darum, wer den Einzug unter die ersten Zehn von Q3 schafft. Zunächst gab George Russell im Mercedes den Ton an, bevor WM-Leader Norris das Kommando übernahm, vier Zehntelsekunden vor seinem McLaren-Stallgefährten Piastri. Ferrari nur auf den Rängen P7 (Hamilton) und P9 (Leclerc). Verstappen reihte sich als Drittschnellster ein, Hülkenberg wie immer verlässlich, auf Rang 10 im Sauber-Rennwagen.



Zum Schluss von Q2 verzichtete Norris auf einen weiteren Lauf. Verstappen rückte auf P2, Ferrari kam nicht vom Fleck – Lecerc Siebter, Hamilton Achter.



Out im zweiten Quali-Segment für Ocon (11.), ebenso für Hülkenberg, Alonso, Stroll und Sainz.



Die schnellsten Zehn und damit eine Runde weiter in Q3: Norris, Verstappen, Piastri, Hadjar, Tsunoda, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli und Albon.



In Q3 setzte Max Verstappen mit dem ersten frischen Reifensatz die erste Duftmarke, bevor McLaren antwortete – Piastri 222 Tausendstel schneller als der Niederländer, Norris dann 90 Tausendstel hinter dem Australier Zweitschnellster. Ferrari auf P4 (Hamilton) und P6 (Leclerc), getrennt von Russell im Mercedes. Kimi Antonelli neben der Bahn, Runde gestrichen.



Die Spitzenpiloten liessen sich den zweiten und letzten Reifensatz der Pirelli-Mischung weich an die Rennwagen schnallen, damit konnte sich Verstappen nicht verbessern, Norris auch nicht, damit Piastri erstmals auf Pole! Vor dem überraschenden Russell, Norris, Verstappen, Hamilton und Leclerc.





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0