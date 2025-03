George Russell (2.): «Schock in der ersten Kurve»

George Russell schaffte es im Qualifying zum China-GP in die erste Startreihe. Der Mercedes-Pilot sprach hinterher über die Schwierigkeiten, die er bekundete und eine Schrecksekunde, die er zum Schluss hatte.

Im ersten Sprint des Jahres auf dem Shanghai International Circuit musste sich George Russell noch mit dem vierten Platz begnügen. Der Mercedes-Pilot kreuzte die Ziellinie elfeinhalb Sekunden nach seinem früheren Teamkollegen Lewis Hamilton, der seinen ersten Sieg in Rot feierte. Das Mini-Rennen hatte Russell von Startplatz 5 in Angriff genommen.

Im Qualifying zum Grand Prix am Sonntag schaffte er es weiter nach vorne. Mit einem starken letzten Versuch schaffte er es ganz zum Schluss noch in die erste Startreihe. Die Pole-Zeit von Oscar Piastri, der die 5,451 km in 1:30,641 min schaffte, verpasste er um 82 Tausendstel.

Danach schwärmte er: «Es fühlt sich unglaublich an. Ganz ehrlich, das war eines der schwierigsten Qualifyings seit langem. Ich habe bei der Vorbereitung auf die schnellen Runden alles Mögliche versucht. Und nichts schien zu funktionieren. Am Ende habe ich etwas ganz anderes ausprobiert, und plötzlich lief alles wie gewünscht. Das war überwältigend. Ich bin sehr glücklich, dass ich auf dem zweiten Platz bin.»

«Ich habe am Ende einfach etwas riskiert, und ich hatte auch einen Schock in der ersten Kurve, doch dann passte alles zusammen», schilderte der Brite. «Ich war wirklich überrascht, als ich die Runde beendet hatte. Ich wusste, dass es kein schlechter Umlauf war, aber dass ich es zwischen die beiden McLaren schaffen würde, hätte ich nicht gedacht.»

Mit Blick aufs Rennen sagte er: «Das wird hart. Im Sprint war es schwierig auf den Medium-Reifen. Ich denke, die meisten Fahrer, die weiter vorne starten, werden darauf das Rennen in Angriff nehmen. Und keiner war bisher auf den harten Reifen unterwegs. Wir wissen also nicht, ob wir einmal oder zweimal an die Box abbiegen werden. McLaren wird sicher schnell sein, aber ich werde alles daran setzen, meine Position zu verteidigen. Es wird sicherlich ein grosses Vergnügen.» Später kündigte er einen Angriff auf den ersten Metern an. «Ich werde einfach versuchen, gleich an Oscar vorbeizukommen.»

GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0