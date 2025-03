GP-Qualifying China: 2. Pole von Lewis Hamilton?

Im Sprint-Qualifying auf dem Shanghai International Circuit konnte sich Lewis Hamilton die Pole sichern. Nun fragen sich alle: Kann der Sprint-Sieger von China das Kunststück im Abschlusstraining für den GP wiederholen?

So enttäuschend der Saisonauftakt in Melbourne in der vergangenen Woche für Lewis Hamilton und sein Ferrari-Team verlief, so erfreulich gestaltete sich das bisherige China-Wochenende für den siebenfachen Weltmeister. Denn entgegen allen Prognosen konnte sich der 40-Jährige im Sprint-Qualifying die Pole für das erste Mini-Rennen des Jahres sichern.

Hamilton stellte daraufhin im 19-Runden-Rennen seine Klasse unter Beweis und fuhr nach einem kontrollierten Einsatz den ersten Sprint-Sieg seiner Karriere und seinen ersten Ferrari-Triumph ein. Der 105-fache GP-Sieger erklärte hinterher: «Das Auto hat sich heute sehr gut angefühlt und wir konnten das Rennen vor McLaren und Red Bull Racing beenden. Aber das bedeutet nicht, dass es automatisch so weitergehen wird.»

«Im Qualifying war alles sehr eng, deshalb wird es darum gehen, keine Fehler zu machen», mahnte der Rekord-GP-Sieger. «Aber wir sind an diesem Wochenende offenbar bei der Musik, und das ist wirklich gut. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber wie gesagt, das steht nicht fest. Wir haben vergangene Woche gesehen, dass es auch sehr auf die Strecke ankommt. Wir haben aber unsere Lehren gezogen und ich hoffe, dass wir auch hier viel lernen werden. Und natürlich bin ich glücklich, wenn es so weitergeht», ergänzte Hamilton, der mit sechs China-GP-Siegen der erfolgreichste Formel-1-Pilot auf dem Shanghai-Rundkurs ist.

Ob Hamilton auch bei der Zeitenjagd für die GP-Startaufstellung der Schnellste bleibt oder ob das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri dem Ferrari-Teamneuling die Pole streitig machen kann und wo Red Bull Racing-Star Max Verstappen landet, lesen Sie hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.