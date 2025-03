Lewis Hamilton (5.): «Sieg ist nicht unmöglich»

Das Qualifying zum China-GP verlief für Ferrari-Star Lewis Hamilton nicht so erfreulich wie die Sprint-Zeitenjagd und das Mini-Rennen selbst. Dennoch glaubt der siebenfache Champion weiterhin an seine Sieg-Chance.

Kein Fahrer konnte auf dem Shanghai International Circuit so viele GP-Triumphe einfahren wie Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister triumphierte auf der chinesischen Strecke 2008 und 2022 im McLaren, 2014, 2015, 2017 und 2019 siegte er im Mercedes. Und auch das Sprint-Rennen in diesem Jahr entschied der Ferrari-Neuzugang für sich.

Im Qualifying zum Sprint hatte er den Grundstein dafür gelegt, denn er sicherte sich die Pole – und sorgte damit für eine Überraschung. Im Abschlusstraining, in dem die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag bestimmt wurde, musste er sich letztlich mit der fünftschnellsten Runde begnügen. Dennoch glaubt er weiterhin an seine Sieg-Chance.

«Die erste Runde war ganz okay, aber alle weiteren Runden danach war das Auto schwierig zu fahren. Wir gingen sehr optimistisch in die Zeitenjagd, aber wir haben vor dem GP-Qualifying ein paar kleinere Änderungen vorgenommen, und damit war das Auto dann auf Messers Schneide», schilderte der 105-fache GP-Sieger.

«Auch das der Wind zugenommen hatte, war keine Hilfe, das hat die Arbeit am Steuer zusätzlich erschwert», fuhr Hamilton fort. «Das Problem war, dass die Balance nicht mehr konstant war, sie hat sich je nach Kurve verändert und das ist nicht, was du dir wünscht, wenn du in allen Kurven ans Limit gehst. In den schnellen Ecken hatte ich übersteuern», beschrieb der Sprint-Sieger seine Sorgen.

Dennoch bleibt er mit Blick aufs Rennen optimistisch. Hamilton erklärte kämpferisch: «Mein Ziel sit immer noch, das Rennen zu gewinnen. Ich werde mir jetzt überlegen, wie ich das angehe, und natürlich wird es schwierig, weil da ein paar schnelle Autos vor mir starten. Vor allem die McLaren sind sehr stark. Aber es ist nicht unmöglich.»

GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0