Liam Lawson (Red Bull Racing): Erhebliche Änderungen

​Liam Lawson steht nach zwei GP-Wochenenden ohne Punkte da. So hatte sich das Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht vorgestellt. Er sagt, wie es mit dem Neuseeländer weitergeht.

Der 23-jährige Liam Lawson hatte in der GP-Qualifikation auf dem Shanghai International Circuit nur den letzten Platz erreicht. Daraufhin beschloss der Rennstall zu handeln.

RBR-Teamchef Christian Horner: «Wir hatten nichts zu verlieren, also haben wir an der Abstimmung von Liams Rennwagen erhebliche Änderungen vorgenommen, damit er im Grand Prix mehr über sein Auto lernen kann. Den Start aus der Boxengasse haben wir in Kauf genommen.»

Im Fahrerlager der chinesischen Rennstrecke wurde herumerzählt, Lawsons Tage als Stallgefährte von Max Verstappen seien gezählt, schon in Suzuka könnte Yuki Tsunoda von den Racing Bulls ins grosse Team geholt werden.



GP-Sieger Ralf Schumacher hat dazu klipp und klar gesagt: «Das wäre ein Fehler.» Und aus den Worten von Teamchef Horner geht hervor, dass zunächst einmal versucht wird, Mittel und Wege zu finden, damit sich Lawson im Auto wohler fühlt und damit auch schneller fährt.



Horner sagte in seiner Medienrunde am Sonntag nach dem China-GP: «Das Auto ist schwierig zu fahren, und Max kann sich anpassen. Liam hingegen hat – für jeden zu sehen – seine liebe Mühe mit dem Wagen, und das geht aufs Selbstvertrauen.»



«Das war genau der Grund, wieso wir das Set-up umgekrempelt haben; auf der Suche nach einer Abstimmung, mit der Liam besser zurechtkommt.»



Horner erinnert bei aller Kritik an Lawson daran: «Die Leute sollten nicht vergessen, dass Sergio Pérez mit uns 2023 WM-Zweiter geworden ist und im ersten Teil der Saison 2024 ganz starke Leistungen zeigte. Dann bekam er Probleme, welche in die ähnliche Richtung gehen wie die heutigen von Lawson.»



«Wir glauben noch immer fest daran, dass Liam Potenzial hat. Nur schaffen wir es derzeit nicht, das umzusetzen. Sein Job ist nicht der einfachste. Der Druck durch die Medien ist gross, und er nimmt zu.»



Was Horner und Lawson Hoffnung gibt: Melbourne und Shanghai waren für Liam Neuland, jetzt aber geht es nach Suzuka; eine Strecke, die der Neuseeländer gut kennt.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0