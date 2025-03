Martin Brundle: McLaren? Norris & Piastri wird ernst

​Lando Norris hat für McLaren den ersten Saisonlauf in Australien gewonnen, Oscar Piastri den zweiten in China. Der langjährige GP-Pilot Martin Brundle wittert: «Es wird ernst zwischen Norris und Piastri.»

Es steht 1:1 nach GP-Siegen 2025 zwischen den beiden McLaren-Assen Lando Norris und Oscar Piastri. Noch hat WM-Leader Norris im WM-Zwischenklassement einen scheinbar komfortablen Vorsprung auf seinen australischen Teamgefährten, dazzwischen liegen noch Max Verstappen und George Russell, aber das kann sich schnell ändern, wenn Piastri in Japan so weitermacht wie in China.

Der 25-Jährige aus England und der 23-Jährige aus Australien spüren beide: Mit diesem McLaren haben sie eine Chance, Formel-1-Weltmeister zu werden. Natürlich wird das früher oder später zum Knall führen.

Der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle (65), heute in Diensten der britischen Sky, stellt in seiner Nachbetrachtung des China-GP fest: «Norris hat auf dem Shanghai International Circuit seinen Vorsprung in der Meisterschaft ausgebaut auf Max Verstappen, wenn auch nur um einen Punkt.»



«Ihm zu denken gibt aber weder Verfolger Verstappen, noch George Russell, der ebenfalls da vorne mitmischt; nein, besorgniserregend für Lando muss sein, dass Piastri nach seinem Sieg nur noch um zehn Punkte hinter ihm lauert. Und jetzt kommt Suzuka. In Japan erwarte ich zwischen Norris und Piastri ein sehr enges Duell. Es wird nun langsm ernst zwischen den beiden.»



«Wir konnten in Shanghai nicht herausfinden, wie das Duell zwischen den zwei McLaren-Fahrern ausgegangen wäre, denn Lando kämpfte mit nachlassenden Bremsen und konnte von Glück reden, dass er sich vor Russell über die Ziellinie rettet.»



«McLaren hat nun den 50. Doppelsieg in der Formel 1 errungen, und die Mannschaft ist in blendender Form. Die beiden da vorne, so dürfte das auch in Japan weitergehen.»



Piastri, inzwischen dreifacher GP-Sieger, hat die Stimmung zwischen ihm und Norris in China sehr treffend umschrieben: «Wir sind aufgekratzt – und nervös.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0