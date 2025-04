6 Stammfahrer im 1. Bahrain-Training out, kein Rekord

Das hat es in dieser Form erst einmal gegeben: Sechs der regulären 20 Formel-1-Fahrer werden das erste Training als Zaungast verfolgen. Die FIA will aufstrebenden Piloten mehr Zeit im GP-Renner geben.

Sechs Stammfahrer erleben an diesem 11. April das erste Training als Zuschauer. Das hat es zuvor in der Königsklasse erst einmal gegeben, in Abu Dhabi 2024.

Im vergangenen Dezember durften auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi hinters Lenkrad: Felipe Drugovich (Aston Martin), Arthur Leclerc (Ferrari, damit erstmals bei Ferrari im GP-Sport zwei Brüder zeitgleich auf der Bahn), Ryo Hirakawa (McLaren), Ayumi Iwasa (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull Racing) sowie Luke Browning (Williams).

Gut vier Monate später werden die Fans im ersten Bahrain-GP folgende junge Fahrer erleben: Iwasa bei Red Bull Racing (für Weltmeister Max Verstappen), Dino Beganovich bei Ferrari (für Charles Leclerc), Frederik Vesti bei Mercedes (für George Russell), Felipe Drugovich bei Aston Martin (für Fernando Alonso), Ryo Hirakawa bei Haas (für Oliver Bearman) sowie Luke Browning bei Williams (für Carlos Sainz).



Hirakawa ist ein wahrer Trainings-Weltenbummler: In Abu Dhabi im McLaren, in Japan in der Alpine, in Bahrain im Auto von Haas.



Wie sich die Rookies schlagen, darüber lesen Sie heute bei SPEEDWEEK.com um ca. 14.30 Uhr mehr, unseren beliebten Live-Ticker gibt es dann von der GP-Qualifikation am 12. April (ab ca. 17.30 Uhr) und vom Grand Prix am 13. April (ab ca. 16.15 Uhr).



In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRFzwei und in Deutschland Sky.



Wir haben die kompletten TV-Zeiten hier für Sie gesammelt.





