Yuki Tsunoda: Wie macht Max Verstappen das nur?

​Der Japaner Yuki Tsunoda hat sein erstes Formel-1-Wochenende für Red Bull Racing hinter sich, er wurde bei seinem Heimrennen in Suzuka Zwölfter. In Bahrain spricht er über seine schwierige Aufgabe.

Red Bull hat vor dem Grossen Preis von Japan die Fahrer getauscht: Yuki Tsunoda wurde von den Racing Bulls an die Seite von Max Verstappen bei Red Bull Racing geholt, der Neuseeländer Liam Lawson musste im Gegenzug von RBR zu den Racing Bulls wechseln.

Die Denke bei Red Bull: Lawson soll sein angeschlagenes Selbstvertrauen wiederfinden, Tsunodo soll regelmässig punkten.

Das mit den Punkten hat nicht geklappt: Yuki wurde vor seinem Heimpublikum in Suzuka (Japan) Zwölfter.

In Bahrain hat Tsunoda über das turbulente Wochenende von Suzuka gesprochen: «Gewiss, Druck gibt es in der Formel 1 immer, aber das erste Wochenende für Red Bull Racing gleich beim Heimauftritt zu absolvieren, das war schon ein wenig extrem. Von daher wird es in Bahrain einfacher, weil ruhiger.»



Tsunoda bestätigt: «Es ist im Rennwagen der Racing Bulls einfacher, ans Limit zu gelangen, als im Red Bull Racing RB21. Schwer zu sagen, wann ich in der Lage sein werde, dass ich das Handling des RB21 komfortabel finde. Grundsätzlich komme ich mit einer Balance zurecht, welche die meisten Fahrer schwierig finden würden.»



«Max hatte für Suzuka im Simulator eine Grundabstimmung erarbeitet, mit der er sich wohlfühlte. Ich arbeitete dann in eine extremere Richtung am GP-Wochenende, das hat nicht funktioniert. Max hatte dabei das Set-up so gewählt, dass er mehr Vertrauen ins Heck fassen kann. Ich spürte mit seiner Abstimmung schon im Simulator, wie knifflig das ist. Es ist für mich unfassbar, wie er mit solch einer Abstimmung klarkommen kann.»



«Ich schätze, dass ich das Fahrverhalten des RB21 so hinbekomme, dass ich das gleiche gute Gefühl erhalte wie zuvor im Renner der Racing Bulls. Aber das muss nicht bedeuten, dass ich dann einen schnellen Wagen habe. Ich muss mich mehr in die Arbeit reinknien, um ein Set-up zu finden, das Speed mit gutem Gefühl verbindet.»



«Im Moment fühlt sich die Arbeit mit dem RB21 noch ein wenig an wie die Chemie-Stunde früher: Du hast sehr viele Zutaten vor dir, und manchmal kann die Mischung passen, manchmal kann es schiefgehen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0