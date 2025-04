Charles Leclerc: «Brauchen viele Baby-Schritte»

Charles Leclerc startete in Bahrain von Platz 2 und kam an Rang 4 ins Ziel

Bei Charles Leclerc kam im Formel-1-Rennen in Bahrain viel zusammen: Er verlor Startplatz 2, die Strategie ging nicht auf. Aber vor allem fehlte das Tempo in seinem Auto. Der Monegasse hofft, dass Jeddah besser wird.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc fuhr in Bahrain mit Platz 4 knapp am Podium vorbei. Beim Start fiel der Monegasse zurück, am Ende ging die Strategie nicht auf – aber das Hauptproblem liegt woanders, wie der Monegasse erklärt.

Leclerc nach dem Rennen: «Ich bin etwas enttäuscht. Wir haben alles gemacht, was wir mussten. Wir sind einfach nicht schnell genug. Wir haben das Tempo nicht im Auto. Es ist sehr enttäuschend, wenn man alles sehr gut macht, aber es am Ende nur Platz 4 ist.»

Dazu kam: Die Strategie ging in dem etwas chaotischen Rennen nicht auf. Leclerc: «Ich dachte, ich mache am Anfang etwas anderes. Ich dachte, es wäre gut und zahlt sich aus, aber es war nicht das Richtige. Dann kam das Safety-Car und hat alles auf Null gesetzt. Auf dem harten Reifen hatten wir dann Probleme. In einem Rennen wie diesem gibt es keine Reue.» In Runde 32 kam das Safety-Car raus, weil Trümmerteile auf der Strecke lagen.

Leclerc: «Wir haben das Podium verpasst, aber das war das Beste, was wir heute tun konnten. Es ist enttäuschend, wenn man so viele Duelle hat, aber die Geschwindigkeit einfach nicht da ist. Ich hoffe, dass wir bald ein Auto haben werden, das uns wieder mitmischen lässt.»

Immerhin – keine Disqualifikation (wie in China) und insgesamt mit Platz 4 und 5 ein gar nicht mal schlechtes Wochenende für Ferrari. Geht's also langsam bergauf?

Leclerc: «Es war ein Baby-Schritt nach vorne. Aber wir brauchen viele Baby-Schritte nach vorne, bis wir da sind, wo wir sein wollen. Wir müssen vorsichtig sein, wir haben ein Upgrade mitgebracht. Es ist nicht die beste Strecke, um alles aus dem Upgrade rauszuholen. Hoffentlich holen wir nächste Woche mehr raus.»

In exakt einer Woche wird in Jeddah/Saudi-Arabien das dritte Wochenende des Triple-Headers gefahren.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark durchgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6