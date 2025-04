Ralf Schumacher: So geht es mit Max Verstappen weiter

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (49) glaubt zu wissen: «Wenn es so weiterläuft wie hier in Bahrain, dann wird die WM-Chance von Max Verstappen ziemlich schnell weg sein.»

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen ist in Bahrain nur Sechster geworden, und auch das nur mit einem Husarenritt in der letzten Runde, um Pierre Gasly noch einen Rang abzuknöpfen.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat offen darüber gesprochen, wo die Schwierigkeiten liegen, und auch der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ahnt – die erfolgreiche Titelverteidigung von Max wird immer schwieriger.

Ralf Schumacher, 180-facher GP-Teilnehmer und WM-Vierter von 2001 und 2002, blickt als Formel-1-Experte von Sky so auf das Geschehen in Bahrain zurück: «Wenn es so weiterläuft wie hier in Bahrain, dann wird die WM-Chance von Max ziemlich schnell weg sein. In Imola soll ein Paket kommen, die schnellere Strecke sollte ihm liegen. Mit seiner fahrerischen Extraklasse wird er das eine oder andere rausreissen können, das haben wir ja in Japan erlebt. Aber alles in allem wird das sehr eng für Red Bull Racing.»

Vor allem gegen ein so starkes McLaren-Team mit einem derzeit in blendender Form fahrenden Oscar Piastri. Auch Ralf Schumacher findet: «Der macht das im Moment super. Er ist erneut sehr cool mit dem ganzen Druck umgegangen.»



«Da war diese Safety Car-Phase, aber Piastri ist jederzeit gut mit den Reifen umgegangen, was früher seine Schwäche war. Wenn man seinen Teamkollegen Lando Norris sieht, tut der einem jetzt nicht eben leid, dass wäre ein wenig übertrieben, aber Lando hat langsam ein Problem. Das wird noch ein spannendes Jahr zwischen den beiden.»



Zurück zu Max Verstappen. Ralf sagt: «Max ist mit Red Bull aufgewachsen und als Fahrer tut man sich schwer, so eine Entscheidung zu treffen und letztlich zu gehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher – wenn in Imola das Update nicht greift, dann wird es sicher nicht leicht, Verstappen zum Bleiben zu bewegen. Ich bleibe überzeugt, dass Toto Wolff alles daran setzen würde, ihn zu Mercedes zu bekommen. Das etwas grössere Abenteuer für Verstappen wäre Aston Martin mit Adrian Newey und Honda, die er sehr gut kennt.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark durchgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6