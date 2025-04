Bahrain-Hammer: Nico Hülkenberg ist disqualifiziert!

​Nico Hülkenberg hat seinen 13. Platz im Bahrain-GP verloren: An seinem Sauber ist die Bodenplatte zu sehr abgeschliffen worden. Deswegen mussten in China schon Hamilton und Gasly disqualifiziert werden.

Hammer Stunden nach dem Grossen Preis von Bahrain: Der Deutsche Nico Hülkenberg hatte einen 13. Platz erkämpft, den ist er nun los – denn die Regelhüter haben an seinem Sauber-Rennwagen eine zu stark abgenutzte Bodenplatte erkannt.

Am Sauber von Nico wurde die Platte (im Rahmen einer Routine-Untersuchung) an drei verschiedenen Punkten gemessen, die Werte lagen bei drei Mal unter dem erlaubten Wert von 90 Millimetern, bei zwei Mal 84 und ein Mal 85 mm.

Das entspricht einem Verstoss der vorgeschriebenen Dicke gemäss Artikel 3.5.9e des technischen Reglements, die FIA-Techniker haben das an die Rennkommissare weitergeleitet. Als Rennpolizei arbeiten in Bahrain Garry Connelly (Australien), Matthieu Remmerie (Belgien), Tonio Liuzzi (Italien) und Mazen Al-Hilli (Bahrain).

Bei einem deckungsgleichen Fall nach dem China-GP hatten die Rennkommissare keine andere Wahl und nahmen den Ferrari von Lewis Hamilton aus der Wertung. Genauso handelte nun das FIA-Quartett.



Über seinen Grand Prix hatte Hülkenberg erzählt: «Ich hatte einen schlechten Start erwischt. Die Ursache dafür müssen wir noch ergründen. In Kurve 1 war aussen Stau, ich habe an der Innenseite etwas gutgemacht, lag dann aber in Kurve 2 ungünstig aussen und wurde weggedrückt. Ich habe drei, vier Plätze verloren, war sogar Letzter auf dem Weg zu Kurve 4. Schlimmer geht’s nimmer.»



« Von da an war es sehr schwierig. Wenn man auf den weichen Reifen startet und so eine erste Runde hat, dann ist das übel. Wir haben dann eine aggressive Reifenstrategie verfolgt, hatten dafür aber lange Teile auf den mittelharten Walzen zu fahren. Vor allem in der ersten Hälfte im Verkehr und mit mehr Gewicht haben wir uns sehr schwergetan.»

«Bahrain ist sehr speziell, schon nächste Woche kann das anders und besser aussehen. In Suzuka hatte sich das Auto besser angefühlt als hier, und Jeddah ist Suzuka ähnlicher als die Bahrain-Strecke.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark durchgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6