Dr. Marko: «Wir riskieren, Verstappen zu verlieren»

​Schwache Darbietung von Red Bull Racing: Max Verstappen rettete im Bahrain-GP noch Platz 6, aber Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko warnt: «So riskieren wir, Verstappen zu verlieren.»

Platz 6 von Max Verstappen im Bahrain-GP, Yuki Tsunoda auf Rang 9, das war eine mittelmässige Leistung von Red Bull Racing, und natürlich läuten beim Sieger-Team alle Alarmglocken.

Verstappen fuhr sich mit dem RB21 die Seele aus dem Leib, monierte (wieder einmal) Bremsprobleme, war mit der Balance nicht zufrieden und auch nicht mit den Reifen.

In der WM ist Verstappen auf den dritten Zwischenrang zurück gerutscht, hinter Bahrain-Sieger Piastri. Platz 6 war Schadensbegrenzung, aber in dieser Form ist Verstappen wirklich, was er nach der Quali gesagt hatte: «McLaren ist für uns doch gar kein Gegner, ich bin hier lediglich ein Teilnehmer der Formel-1-WM.»

Auf die Frage, ob er sich derzeit noch im Titelrennen sehe, schockierte Max mit der Antwort: «Nein, das tu ich nicht.»



Während bei McLaren die Korken knallten und Mercedes um Rang 2 von George Russell bangte, rauchten bei Red Bull Racing die Köpfe: Sitzung mit Teamchef Christian Horner, Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, Technikchef Pierre Waché und dem leitenden Ingenieur Paul Monaghan.



Dr. Marko redet nie um den heissen Brei herum: «Unser Auto ist einfach nicht ausbalanciert. Und wir wissen nicht, wo der Wurm drin ist. Ich schätze, es ist ein Problem hauptsächlich mit der Aerodynamik.»



«Problematisch ist auch, dass wir regelmässig schlecht in die Wochenenden starten. Unsere Freitags-Trainings sind derzeit fernab von Gut und Böse. Wir müssen die Herangehensweise hinterfragen. Beispielsweise dass wir am Freitag ein besseres Trainingsprogramm haben, dass wir den Motor auch mal aufdrehen, um zu verstehen, wo wir stehen. Es müssen Tatsachen geschaffen werden, nicht Vermutungen. Wir haben sehr gute Leute, aber die müssen in sich gehen und jeder muss dabei offen und ehrlich sein. Wir wissen, dass das Auto nicht wettbewerbsfähig ist. Aber woran liegt’s?»



«Kurzfristig ist natürlich von der Technik her nichts zu machen. Aber zumindest, wenn wir in Europa sind, sollten da hoffentlich Fortschritte kommen. Wir brauchen Fortschritte, die sich vor allem mal auf der Stoppuhr zeigen.



Der Grazer weiss: «Mit einer Leistung wie in Bahrain wird aus der WM-Titelverteidigung leider nichts werden. Und das ist auch deshalb nicht gut, weil wir so riskieren, Max Verstappen zu verlieren. Wir müssen mit dem Auto wieder eine Basis erzeugen, dass Max um den Titel mitkämpfen kann. Wir können uns nicht auf Zufälligkeiten wie den Regen in Brasilien oder auf eine Zauber-Runde von Max wie in Japan verlassen.»



«Wenn das Auto nicht optimal ist und dann noch zwei Stopps daneben gehen, dann geht bei Max die Stimmung verloren, und im Ansatz hat er Recht.»



Ein Blick auf Jeddah. Dr. Marko: «Wir glauben, dass es dort besser gehen wird. Aber wir müssen von diesen Black Fridays wegkommen, wenn wir mit Müh und Not das Auto fürs Qualifying hinkriegen. Der harte Reifen hat bei uns heute überhaupt nicht funktioniert. Wenn man mehr organisiertes Training hätte, so wäre das vielleicht am Freitag schon herausgefunden worden.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark durchgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6