​Das ist eine zdurchgeknallte Statistik in dieser jungen Formel-1-WM 2025: Mercedes-Teenager hat bei den ersten vier Grands Prix mehr Führungsrunden gezeigt als Charles Leclerc und Lewis Hamilton in ihren Ferrari!

Wer hätte so etwas vor der Saison erwartet? Der erste 18-jährige Kimi Antonelli hat mit seinem Mercedes an den ersten vier GP-Wochenenden mehr Punkte erobert als der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Es steht 30:25 für den Italiener.

Ebenfalls ungewöhnlich: Antonelli hat bislang zehn Runden angeführt – er wurde in Japan zum jüngsten Leader eines Formel-1-WM-Laufs, mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen. Kimi führte in Suzuka zehn Runden lang und damit, jetzt wird es wirklich kurios, kann er mehr 2025er GP-Führungsrunden vorweisen als die Ferrari-Fahrer. Leclerc führte bislang nur drei Runden lang, Hamilton gar nur eine Runde.

Antonelli hat erstmals in seiner jungen Karriere nicht gepunktet, das lag vor allem an einer verpatzten Strategie von Mercedes. Teamchef Toto Wolff: «Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen.»



Der vielversprechende junge Mann aus Bologna sagt über seinen Bahrain-GP: «Das war heute ein schwieriges Rennen für mich. Die Tatsache, dass ich hinter mehreren Autos in der verwirbelten Luft feststeckte, hat eine grosse Rolle dabei gespielt, dass ich nicht wie erhofft vorstossen konnte.»



«Ich habe auf meinen jeweils ersten Runden hart attackiert, um meine Position auf der Strecke zurückzuerobern, aber dabei habe ich meine Reifen wohl etwas zu stark beansprucht.»



«Wir versuchten etwas Anderes und wechselten auf eine Drei-Stopp-Strategie, aber kurz darauf kam das Safety-Car heraus und nahm uns diese Chance.»



«Wir werden das gesamte Rennen noch einmal genau analysieren, um zu sehen, ob wir etwas hätten anders machen können, aber es gibt auf jeden Fall positive Aspekte, die wir mitnehmen können. Das Qualifying war ein weiterer guter Schritt nach vorne für mich und ich habe mich heute im Kampf Rad an Rad mit den Anderen immer wohler gefühlt. Platz 11 ist natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns

erhofft hatten, aber ich will schon am nächsten Wochenende in Jeddah weiter vorne ins Ziel kommen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6