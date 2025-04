Zak Brown (McLaren): Das macht Lando Norris falsch

​Erneut ist Formel-1-WM-Leader Lando Norris nach einem Rennen mit sich selber hart ins Gericht gegangen, während Bahrain-Sieger Oscar Piastri die Ruhe selber scheint. McLaren-CEO Zak Brown bezieht Stellung.

Der Australier Oscar Piastri hat McLaren den Sieg in Bahrain geschenkt. Das ist gleich aus zwei Perspektiven ein ganz wichtiger Triumph: Erstens hatte McLaren im Land ihrer Mehrheits-Eigentümer (Mumtalakat-Holding des Königreichs Bahrain) noch nie gewonnen; und zweitens konnte der 24-jährige Piastri damit den Rückstand auf WM-Leader Norris auf drei Punkte verringern.

Lando Norris hingegen leistete sich erneut Fehler, angefangen vom nachlässigen Platzieren seines Rennwagens in die Start-Box, was gleich mal eine Strafe ergab. Von da an und auch wegen seines selbstverursacht mässigen Startplatzes 6 war Norris im Hintertreffen.

Ergebnis: Ein strahlender, ultra-cooler Sieger und ein Norris, der wieder mal mit sich selber und der Welt haderte.



McLaren-CEO Zak Brown ordnet das alles nach dem unterhaltsamen Grand Prix so ein: «Oscar hat das ganze Wochenende lang eine überaus solide Leistung gezeigt. Er ist in der Tat immer sehr ruhig. Ich finde, das tut dem Sport gut, da die Formel 1 stets sehr emotional ist. Er und Lando lernen voneinander. Sie sind ganz unterschiedliche Typen und machen sich gegenseitig besser, indem sie sich antreiben.»



Zu Norris sagt der 53-jährige Kalifornier Zak Brown: «Lando ist ebenfalls ein tolles Rennen gefahren. Es war schön, seine erste Runde zu sehen, wie schnell er da vorgedrungen ist. Unglücklicherweise mussten wir dann die Position abgeben. Aber Lando ist zurück. Das war ein gutes Rennen von ihm.»



Zur Selbstkritik von Norris meint Brown: «Er geht sehr hart mit sich ins Gericht, wenn er einen Fehler macht. Jeder Rennfahrer geht mit so etwas anders damit um, Lando geht mit sich selber vielleicht zu hart ins Gericht.»



Zum kommenden Rennen auf dem sündhaft schnellen Strassenkurs von Jeddah sagt der McLaren-Geschäftsleiter aus Los Angeles: «Wir werden auch da stark sein. Unser Auto arbeitet momentan auf allen Strecken sehr gut. Die Mercedes und Ferrari werden in unserer Nähe sein. Und wir erwarten, dass Max Verstappen ebenfalls da vorne mitmischen wird. Wir wissen nicht, warum er in Bahrain so weit von der Spitze weg war. Vielleicht war das Strecken-spezifisch. Dann haben wir vier Teams, die um den Sieg kämpfen – das ist für die Fans doch prima.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark durchgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6