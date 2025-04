Bahrain: Yuki Tsunoda auf P9, Carlos Sainz ist wütend

​Der Japaner Yuki Tsunoda hat beim Formel-1-GP von Bahrain seine ersten WM-Punkte für Red Bull Racing errungen, als Neunter. Dafür hat er den Williams-Piloten Carlos Sainz stinksauer gemacht.

Yuki Tsunoda hat beim Grossen Preis von Bahrain als Neunter die Ziellinie gekreuzt, das sind seine ersten Punkte in Diensten von Red Bull Racing und seine ersten seit Las Vegas seit fast vier Monaten.

Der 24-jährige Japaner sagt: «Ich bin noch immer in einer steilen Lernkurve und finde, dass ich das besser hätte machen können. Die Probleme beim Boxenstopp haben uns leider einige Positionen gekostet. Das Tempo war gut, das war erst mein zweites Rennen, und da kommen Dinge vor, die man vorher noch nicht erlebt hat. Daher ist es gut, dass in dieser frühen Phase viele neue Dinge passieren, so dass ich in Zukunft das Beste daraus machen kann.»

«Meine ersten Punkte mit Red Bull Racing, also muss das ein positiver Tag sein. Ich habe das Gefühl, dass wir seit Suzuka einen Schritt nach vorn gemacht haben, und ich weiss es zu schätzen, wie das Team mich unterstützt und wie wir so schnell Fortschritte machen.»

«Ich setze mir für Jeddah noch kein konkretes Ziel, es geht einfach darum, so weiterzumachen wie bisher. Ich hoffe, dass ich in wenigen Tagen im Qualifying etwas besser abschneide, das sollte mir das Leben leichter machen.»

Einer, dem das Leben von Tsunoda gewiss nicht leichter gemacht wurde, ist Williams-Fahrer Carlos Sainz. Der vierfache GP-Sieger ist stinkwütend auf Tsunoda.



Über die Berührung zwischen ihren Rennwagen sagt der Spanier: «Er hat das Auto beim Rad an Rad-Duell aus der Kontrolle verloren, und das hat mich mein Rennen gekostet.»



Der Madrilene musste mit zerfleddertem Seitenkasten rechts aufgeben, es war der einzige Ausfall im Bahrain-GP.



Sainz: «Wenn ich mir die Bordkamera-Aufnahmen anschaue, so ist das mit sehr viel Goodwill gesehen ein Rennzwischenfall. Aber Fakt ist, dass mir der Grand Prix versaut worden ist, weil er das nicht im Griff hatte.»



Der frühere Ferrari-Pilot ist allerdings auch keine Zimperliese: Sainz kassierte eine 10-Sekunden-Strafe, weil er Kimi Antonelli von der Strecke gedrängt hatte. «Das war einfach ein beinharter Kampf um die Positionen nach dem Safety Car-Restart, mit kalten Reifen und bei mir ohne Abtrieb. Dafür habe ich eine Strafe kassiert, aber da wusste ich schon, dass ich ohnehin ausscheiden würde.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6