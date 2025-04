Wolff (Mercedes): So entging Russell Disqualifikation

​Mercedes-Pilot George Russell hat beim Formel-1-GP von Bahrain einen ganz starken zweiten Platz eingefahren, trotz technischer Probleme. Teamchef Toto Wolff sagt, wieso George P2 behalten durfte.

Der Engländer George Russell (27) hat in Bahrain den 18. Podestplatz in einem Grand Prix sichergestellt (gleich viele wie Mike Hawthorn und Heinz-Harald Frentzen), doch nach dem abwechslungsreichen WM-Lauf bestand die Gefahr, dass er strafversetzt werden muss.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Das Signal von Formula One Management ist ausgefallen. In den DRS-Zonen, wo sich der verstellbare Heckflügel normalerweise automatisch flachstellt, musste George es manuell bedienen. Das haben wir frühzeitig auf dem Radar gehabt, wussten aber nicht, ob es funktionieren würde oder nicht. Russell ist einmal versehentlich auf den Knopf gekommen, hat seinen Fehler bemerkt und es sofort wieder geschlossen. Das war kein Vorteil, also haben die Rennkommissare von einer Strafe abgesehen, das war ein technischer Fehler der Formel 1.»

Der Österreicher lobt seinen britischen Piloten über den Klee: «Ich bin fast ohne Worte über seine Vorstellung. Er hat das perfekt gemanagt, obschon er mit den weichen Walzen mit Sicherheit am Ende nicht den richtigen Reifen drauf hatte. Es war aber der einzige Satz, den wir noch hatten. Was für eine Leistung mit einem Auto, in dem es auch Schwierigkeiten mit den elektronisch gesteuerten Bremsen gab, mit dem George nie sicher sein konnte, ob die Bremse nun ziehen würde oder nicht.»



Zum Rennen von Kimi Antonelli, erstmals 2025 ohne Punkte, meint der Wiener Wolff: «Die erste Runde war chaotisch, weil Kimi attackiert hat, die Reifen aber noch nicht auf Temperatur waren. Dann haben wir die Reifenstrategie versemmelt. Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen.»



«Bahrain sollte mit dem rauen Asphalt und den hohen Temperaturen normalerweise eine unserer schlechteren Strecken sein. Insofern haben wir uns gut verkauft.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6