Verstappen: Titel futsch? So reagiert Teamchef Horner

​Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen konnte in Bahrain im mittelmässigen Red Bull Racing-Rennwagen nur Platz 6 erringen. Was RBR-Teamchef Christian Horner zu den Titelchancen sagt.

War’s das mit der erfolgreichen Titelverteidigung von Max Verstappen? Der Niederländer schätzt seine Lage an einem ganz schwierigen Bahrain-Wochenende mit einer schockierenden Aussage so ein: «Ich bin nur noch WM-Teilnehmer und sehe mich nicht mehr im Titelrennen.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat festgehalten: «Mit einer Leistung wie in Bahrain wird aus der WM-Titelverteidigung leider nichts werden. Und das ist auch deshalb nicht gut, weil wir so riskieren, Max Verstappen zu verlieren. Wir müssen mit dem Auto wieder eine Basis erzeugen, dass Max um den Titel mitkämpfen kann. Wir können uns nicht auf Zufälligkeiten wie den Regen in Brasilien oder auf eine Zauber-Runde von Max wie in Japan verlassen.»

RBR-Teamchef Christian Horner gibt nach dem Bahrain-GP zu bedenken: «Die WM besteht aus 24 Wochenenden, und wir haben nur acht Punkte Rückstand auf den WM-Leader. Uns ist klar, dass wir sehr schnell Fortschritte machen müssen. Es war also wichtig, Punkte zu holen, und Max kämpfte in einem schwierigen Auto um jeden Punkt, der möglich war.»



«Ja, das war ein schlechtes Wochenende für das Team, von Beginn des Rennens an lief nichts wie geplant. Wir sind nicht sauber von der Linie gekommen, und die Boxenstopps haben nicht ideal funktioniert. Der Reifenabbau und die Fahrzeug-Temperaturen wurden sehr hoch. Wenn man ein gut ausbalanciertes Auto hat, geht alles viel leichter von der Hand.»



Zum grundsätzlichen Problem meint Horner: «Die Lösungen, die wir in unseren Simulations-Werkzeugen sehen, passen nicht zum Verhalten des Autos auf der Strecke. Das müssen wir ergründen. Wenn man mit einem solchen Problem konfrontiert wird, muss man es natürlich rückgängig machen. Daran arbeiten wir.»



«Wir haben ein starkes technisches Team, das in den letzten Jahren einige grossartige Autos gebaut hat, und ich bin zuversichtlich, dass sie diesem Problem auf den Grund gehen werden.»



Also ein Problem wie 2024? Horner: «Ja, das ist das Gleiche. Der Windkanal hat uns quasi in eine Richtung geschickt, die auf der Strecke nicht die richtige ist. Jetzt sammeln wir Daten von der Rennstrecke, und das sollte zu einer Lösung führen. Man muss seine Schwächen zuerst verstehen, bevor wir reagieren können. Das Problem ist auch, dass wir uns am Ende dieser Rennwagen-Generation befinden. Die Gewinnspannen sind nur noch marginal.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6