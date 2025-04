Hamilton & Leclerc (Ferrari): Grosse Chance in Jeddah

​Ferrari bleibt in der Formel-1-Saison 2025 unter den Erwartungen. Auf dem sündhaft schnellen Jeddah Corniche Circuit könnte dem Team von Lewis Hamilton und Charles Leclerc eine Überraschung gelingen.

Kein Podestplatz in einem Grand Prix 2025 nach vier Wochenenden, das hätten nicht einmal Schwarzmaler unter den Tifosi erwartet. Gewiss, Superstar Lewis Hamilton hat in China den Sprint von Pole-Position gewonnen, aber alles in allem ist das doch eine ziemlich Ernüchterung, was die berühmteste Scuderia der Welt bislang gezeigt hat.

Die besten Ergebnisse der Ferrari-Piloten: Charles Leclerc Vierter in Japan und Bahrain, Hamilton Fünfter in Bahrain.

Die Konkurrenzfähigkeit der Rennställe variiert je nach Strecke und Umgebungstemperaturen. McLaren hat das beste Auto, niemand zweifelt daran, Mercedes ist mit George Russell ein verlässlicher Kandidat auf Podestplätze. Red Bull Racing profitiert vom überragenden Max Verstappen. Ferrari kann nur fallweise jenen Speed zeigen, den sich die Fans für 2025 versprochen hatten.

Das könnte sich auf dem Jeddah Corniche Circuit ändern, denn die Pistenverhältnisse kommen dem Modell SF-25 von Hamilton und Leclerc entgegen. Reifenverschleiss ist wegen des sehr glatten Asphalts hier kein Thema, und der Bahrain-GP hat den Fahrern offenbart – die jüngsten Verbesserungen haben das Nutzfenster des Ferrari verbreitert.



Der glatte Belag auf den Strassenkurs an der Roten See erlaubt es den Ferrari-Technikern, den SF-25 extrem tief zu legen, was der rote Renner braucht, um wirklich schnell zu sein. Die schnellen Bögen dieser Piste sind für den Ferrari wie gemacht.



Das alles drängt den Verdacht auf, dass Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Jeddah konkurrenzfähiger sein sollten als in Bahrain; bevor dann in Miami weitere Verbesserungen ans Auto kommen.



Charles Leclerc ist in Jeddah 2022 Zweiter und 2024 Dritter geworden, in beiden Jahren konnte er als Zweitschneller in der Quali aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen.



Lewis Hamilton gewann den ersten GP von Saudi-Arabien 2021 von Pole, damals im Mercedes.







Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6