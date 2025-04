Vettel: Kart-Training mit Frauen in Saudi-Arabien

Ex-Formel-1-Pilot Sebastian Vettel setzt sich vor dem Grand Prix in Saudi-Arabien für Frauen im Motorsport ein. Mit 20 jungen Frauen ist er in Jeddah auf die Kartstrecke gegangen, um mit ihnen zu trainieren.

Sebastian Vettel ist zurück auf der Rennstrecke! Ex-F1-Pilot Vettel trainierte vor dem GP in Jeddah mit 20 Frauen aus Saudi-Arabien, die im Motorsport durchstarten wollen.

Beim #RaceForWomen stieg der viermalige Weltmeister selbst ins Kart und gab seine Erfahrung weiter. Vettel möchte den jungen Mädchen und Frauen zwischen 14 und 24 Jahren die Grundlagen im Racing, für Fitness und das fachliche Wissen hinterm Motorsport beibringen – damit irgendwann vielleicht eine von ihnen den Sprung in den professionellen Motorsport schafft.

Das Besondere: Erst seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien überhaupt einen Führerschein machen und Auto fahren. Nun drängt die junge Generation in den Motorsport.

Sebastian Vettel startete 2021 die erste Initiative für saudische Frauen im Motorsport. Das Ganze läuft unter dem Motto «There is still a race to win» (dt.: Es ist noch ein Rennen zu gewinnen), unter dem Vettel sich seit seinem Karriereende für Umweltthemen und Soziales einsetzt.

Vettels Ziel: In Saudi-Arabien mit der Basis arbeiten, damit die jungen Frauen vielleicht irgendwann in Europa ihre Profi-Karriere starten können.

Dafür setzte sich Vettel wieder selbst ins Kart, fuhr an zwei Tagen vor dem Grand-Prix-Wochenende (am Dienstag und Mittwoch) auf der Strecke «The Track» in Jeddah, etwa eine halbe Stunde von der Formel-1-Rennstrecke entfernt. Auf dem Programm standen neben Kartfahren auch Medientraining und Reaktionstraining.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6