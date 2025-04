Horner: «Verstappen hat nichts falsch gemacht»

​Die Strafe für Max Verstappen ist der grosse Aufreger nach dem Formel-1-Rennen von Saudi-Arabien. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kann das Urteil der FIA-Rennkommissare nicht verstehen.

War die Strafe für Max Verstappen beim Grossen Preis von Saudi-Arabien jetzt notwendig und angemessen oder unfair und obendrein zu streng? Darüber wird unter Fans und Fachleuten nach dem Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit anhaltend und kontrovers diskutiert.

Die Rennkommissare fanden, dass Verstappen kurz nach dem Start zu Unrecht Platz 1 behauptet hatte, nachdem er und Oscar Piastri Seite an Seite in die erste Kurve einbogen, Max der Raum ausging, Verstappen daher geradeaus fuhr – und eben vorne blieb.

Klar bezieht Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner für seinen Star-Fahrer Stellung, und der Engländer ist der Überzeugung, dass Fotos seinen Punkt belegen. Horner legte in seiner Medienrunde nach dem Grand Prix Bilder vor und erzählte dazu Folgendes.

«Die Strafe ist sehr streng. Wir haben die Position deshalb nicht preisgegeben, weil wir nicht glauben, dass Max in dieser Situation etwas falsch gemacht hat.»



«Man kann deutlich sehen – am Scheitelpunkt liegt Max vorne, und vor dem Hintergrund der ganzen Verhaltensregeln, die in der Fahrerbesprechung diskutiert worden waren, ist das eine sehr harte Entscheidung.»



«Hätten wir den Platz freiwillig hergegeben, wäre das Problem für Max gewesen, dass er in verwirbelter Luft hätte fahren müssen, er wäre wohl zurückgefallen und dann vielleicht in die Fänge von George Russell geraten. Nein, zu diesem Zeitpunkt war es das Beste, die Strafe zu schlucken, den Kopf nicht hängen zu lassen und weiterzufahren.»



«Schade ist das alles halt, weil unser Tempo gegen McLaren im ersten Teil des Grand Prix gut war und wir die Strafe in Duell mit Piastri absitzen mussten. Letztlich kam Oscar mit 2,6 Sekunden Vorsprung ins Ziel, und ohne diese Strafe hätten wir das gewonnen.»



«Gewiss, es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben über solch marginale Entscheidung. Aber ich kann echt nicht verstehen, wie die Regelhüter zu diesem Schluss gekommen sind, wo die beiden Rivalen doch mit der gleichen Geschwindigkeit in die Kurve fahren, und Max kann sich schliesslich nicht in Luft auflösen.»



«Vielleicht sollten die Regeln überdacht werden. Und überhaupt – was ist denn aus dem Leitsatz geworden, dass die Fahrer in der ersten Runde eine etwas längere Leine erhalten? Haben wir nicht mal gesagt ‘let them race’? Anscheinend ist das still und leise aufgegeben worden.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6