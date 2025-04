Oscar Piastri (McLaren): «Klar werde ich emotional»

​Der erst 24-jährige Australier Oscar Piastri hat mit seinem Sieg beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien die WM-Führung übernommen. Sein markantester Charakterzug – eine enorme innere Ruhe. Woher kommt die?

Der neue Formel-1-WM-Leader heisst Oscar Piastri, als erster Australier seit 2010 und jenem Mark Webber, der heute sein Manager ist.

Piastri hat auf dem Jeddah Corniche Circuit seinen fünften Grand-Prix-Sieg erobert, damit gleich viele wie Giuseppe Farina, Clay Regazzoni, John Watson, Michele Alboreto, Keke Rosberg und vor allem wie Lando Norris.

Genau diesen Norris hat Piastri an der WM-Spitze abgelöst, diesem Norris nimmt Piastri langsam die Butter vom Brot, und während Lando an der Roten See erneut patzte, mit einem folgenschweren Crash im Abschlusstraining, zeigt Piastri eine so gut wie fehlerfreie Leistung nach der anderen – und ist dabei auffällig ruhig und ausgeglichen.

Diese enorme innere Ruhe ist, abgesehen natürlich von unfassbar viel Talent, die eindrucksvollste Stärke von Piastri. Fans und Fachleute stellen gleichermassen fest: Nichts scheint diesen bemerkenswerten jungen Mann aus der Fassung zu bringen.



Piastri relativiert: «Klar werde auch ich mal emotional, wenn es nicht so gut läuft. Aber ich finde einfach – wenn du dich von negativen Emotionen bestimmen lässt, dann hat das keinen guten Einfluss.»



«Wenn ich stets so besonnen und gefasst wirke, dann gründet das einerseits in meinem Charakter, andererseits ist das auch ein ganz bewusstes Verhalten.»



«Und dann gibt es natürlich auch die positiven Emotionen. Wenn die Kameras in China ein wenig mehr hinter die Kulissen hätten blicken können, dann hätten sie meine Freude durchaus eingefangen.»



«Aber es hat ja seinen Grund, wieso es für den Funk im Auto einen Aktivierungsknopf gibt. Und den drücke ich in voller Absicht. Es gibt sehr viel mehr, was sich hinter meinem Helmvisier abspielt, als die Leute von mir sehen. Aber das ist nun mal mein Ding, und so bald werde ich daran auch nichts ändern.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6