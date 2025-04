Miami-GP im TV: Das bereitet den GP-Stars Sorgen

Die Formel-1-Piloten messen sich in dieser Woche auf dem Miami-Rundkurs, auf dem ein Rennwochenende im Sprint-Format ausgetragen wird. Die Strecke hat es in sich, wie Mercedes-Reservist Fred Vesti betont.

Zum vierten Mal messen sich die Formel-1-Stars auf dem Miami International Autodrome in Florida. Die 5,412 km lange Strecke, die seit 2022 zum WM-Kalender gehört, stellt die Fahrer und ihr Material auf die Probe, wie Mercedes-Reservist Fred Vesti erklärt.

«Miami ist eines der Rennen, das jeder Fahrer gewinnen will. Es ist ein unglaublicher Ort für einen GP. Eine der grössten Herausforderungen ist es, die Reifen im richtigen Temperaturbereich zu halten, denn in den ersten beiden Sektoren wird das Auto stark gefordert», beschreibt der 23-jährige Däne.

Und der Sportwagen-Pilot und Formel-1-Reservist weiss auch, welche Stelle den GP-Stars am meisten Kopfzerbrechen bereitet: «In den Kurven 5, 6 und 7 kann man Fehler machen, wenn die Reifen überhitzen und man dadurch den Grip einbüsst. Die Gegengerade ist sehr lang und die enge Passage kurz davor ist mit einem Formel-1-Auto schwierig zu fahren – man muss alle Randsteine nutzen.»

Miami ist der einzige Grand Prix im aktuellen Formel-1-Kalender, bei dem das Mercedes F1 Werksteam noch kein Rennen gewonnen hat. Das Team hat in seiner aktuellen Form (seit 2010) überall gewonnen, ausser in den Niederlanden, wo aber Juan Manuel Fangio 1955 in einem Silberpfeil den Grossen Preis der Niederlande für sich entschied.

Die Chancen für einen Sieg sind dank des Sprint-Formats, in dem das Rennwochenende ausgetragen wird, grösser. Allerdings werden die hohen Temperaturen, die erwartet werden, und die Reifenmischungen, die eingesetzt werden, Mercedes nicht in die Hände spielen. Als Favoriten gelten die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Ersterer konnte das jüngste Rennen in Saudi-Arabien und den WM-Lauf davor in Bahrain für sich entscheiden. Sein Teamkollege feierte in Miami im vergangenen Jahr seinen ersten GP-Triumph.

Großer Preis von Miami im TV:

Freitag, 2. Mai:

08.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

08.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

09.00 Sky Sport F1 – GP Miami 2024

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30 Sky Sport F1 – GP Saudi-Arabien

17.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Saudi-Arabien

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

18.30 Erstes Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

20.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Sebastian Vettel

21.05 Sky Sport F1 – F1 Rivalry: Vettel vs. Hamilton

21.15 ServusTV – Freies Training

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

22.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.15 ServusTV – Sprint Qualifying Analyse

23.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 3. Mai:

00.45 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Saudi-Arabien

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – GP Saudi-Arabien

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

11.30 Sky Sport F1 – GP Miami 2024

13.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

14.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

17.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

17.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

18.00 Sprint (bei uns im Live-Ticker)

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

18.30 ServusTV – Sprint Analyse

19.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

20.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

20.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.45 ServusTV – Vorbericht Qualifying

21.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 4. Mai:

00.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

02.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Möglichkeiten kreieren

18.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

18.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

19.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: A. Prost / Australien 1986

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

20.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

21.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

22.00 Großer Preis von Miami (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

23.40 ServusTV – Analyse

23.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

Montag, 5. Mai:

00.15 ORF1 – Motorhome

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

01.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

08.15 ORF1 – Wiederholung Rennen