Timo Glock warnt: «Muss Max Verstappen ernst nehmen»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat schon mehrfach angedeutet, dass er der Königsklasse den Rücken kehren könnte. Das muss man ernst nehmen, ist sich der frühere GP-Pilot Timo Glock sicher.

Dass Max Verstappen nicht mit allem einverstanden ist, was in der Formel 1 entschieden wird, ist kein Geheimnis. Der Red Bull Racing-Star bringt seinen Unmut darüber immer wieder zum Ausdruck – auch wenn er das wie in Saudi-Arabien mit wenigen Worten tut. Dass er den GP-Zirkus verlassen könnte, wenn es ihm zu bunt wird, hat der Niederländer auch schon mehr als einmal angedeutet.

Das weiss auch Timo Glock, der in seiner neuesten Analyse auf «sports.sky.de» über die Zukunft des vierfachen Weltmeisters spricht. Der GP-Veteran betont: «Er hat schon öfter angedeutet, dass es auch noch andere Themen als die Formel 1 gibt und dass es da noch ganz, ganz viel zu entdecken gibt, was den Motorsport angeht, ob das nun die Langstrecke ist, wie etwa die 24 Stunden Le Mans, oder andere Klassiker – ähnlich wie es Fernando Alonso gemacht hat.»

«Also ich glaube, das kann schon passieren, wenn er sagt, das ist mir alles zu blöd und zu reglementiert. Ich kann mir vorstellen, dass er da für sich eine persönliche Entscheidung trifft und sagt, das war es erst mal», warnt der Deutsche.

«Vielleicht kommt er auch dann irgendwann wieder zurück, aber das darf man und muss man ernst nehmen, wenn er sowas sagt. Ich glaube, dass er diesen radikalen Schritt gehen und sich verabschieden würde, wenn er vorm Mikro nichts mehr sagen darf und ständig bestraft wird», ergänzt der 43-Jährige.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6