Ferrari: Kampfansage von Teamchef Fred Vasseur

Das Ferrari-Team freute sich in Saudi-Arabien über den 3. Platz von Charles Leclerc. Für Lewis Hamilton verlief der GP aber enttäuschend. Auf die WM-Runde in Miami blickt Teamchef Fred Vasseur dennoch zuversichtlich.

Eine halbe Minute fehlte Lewis Hamilton im Ziel auf seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. Der Monegasse schaffte es als Dritter über die Linie, der siebenfache Weltmeister musst4e sich mit dem siebten Platz begnügen. Mit 31 Punkten belegt er den siebten Platz in der WM-Wertung. Leclerc ist mit 47 Zählern derzeit WM-Fünfter.

Der Team-Neuling aus Grossbritannien wirkte nach dem Rennen ratlos und erklärte, dass er auch beim nächsten Kräftemessen in Miami kein einfaches Spiel erwartet. Teamchef Fred Vasseur, der dem 40-Jährigen mehr Zeit geben will, sich an sein neues Arbeitsumfeld zu gewöhnen, blickt hingegen zuversichtlich auf die anstehende sechste WM-Runde, die im Sprint-Format ausgetragen wird.

Der Franzose sagt: «Nachdem wir mehrere Tage in Maranello verbracht haben, um die Daten des ersten Triple-Headers der Saison zu analysieren, sind wir bereit, in Miami wieder auf die Strecke zu gehen. In vielerlei Hinsicht ist es ein einzigartiges Rennen, und an diesem Wochenende in Florida werden wir auch den ersten Jahrestag unserer Partnerschaft mit Titelsponsor HP feiern.»

«Es ist das zweite Sprint-Wochenende der Saison, und wir haben uns im Werk gründlich darauf vorbereitet, denn wir haben nur eine Stunde freies Training, bevor wir direkt ins Qualifying für das Sprint-Rennen am Samstag gehen», verrät der 56-Jährige. «Das bedeutet, dass die Arbeit im Simulator und in den Briefings noch wichtiger ist als sonst.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6