Nico Hülkenberg: Spezial-Look für Rennen in Miami

Moderne Kunst: Sauber tritt mit einer Speziallackierung in Miami an

Beim ersten US-Rennwochenende in diesem Jahr präsentiert sich das Sauber-Team in einem besonderen Look. Nico Hülkenberg und Rookie Gabriel Bortoleto werden mit einer Speziallackierung zum Sprint und GP ausrücken.

Der Grand-Prix-Zirkus schlägt seine Zelte in dieser Wochenende in Florida auf. In Miami tragen die Formel-1-Piloten die sechste WM-Runde des Jahres aus und schliessen damit das erste Viertel der Saison ab. Wie schon in Shanghai tragen die Teams und ihre Stars ein Kräftemessen im Sprint-Format aus. Und für dieses haben gleich mehrere Teams eine Speziallackierung für ihre GP-Boliden entwerfen lassen.

Dazu gehört auch das Sauber-Team, das. mit Namenspartner «Stake» einen Look entworfen hat, der die giftgrüne Farbe umfasst, in der die Renner aus Hinwil auch sonst glänzen. Allerdings wird diese in grossen Klecksen auf dem Boliden zu sehen sein, um das Gefühl von frisch aufgetragener Farbe zu erwecken. Moderne Kunst heisst das Thema, das dabei zum Ausdruck gebracht werden soll.

Auch die Rennanzüge von Routinier Nico Hülkenberg und Rookie Gabriel Bortoleto spiegeln den Spezial-Look, genauso wie die Einrichtung der ganzen Sauber-Box, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. Der Auftritt soll die Phantasie der Fans anregen und Miami als globale Kunststadt ehren.

Chief Commercial Officer Stefano Battiston sagt dazu: «Unser Ziel bei der Entwicklung dieser Lackierung mit Stake war es, uns nicht nur durch unser Engagement auf der Rennstrecke, sondern auch durch unsere Kühnheit und Kreativität abseits der Rennstrecke zu profilieren. Unser Team ist bestrebt, unvergessliche Momente und fesselnde Erlebnisse zu schaffen, und dieses Miami-Special ist ein perfektes Beispiel dafür.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6