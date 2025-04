Lewis Hamilton: Hartes Urteil von Christian Danner

Das Ziel von Lewis Hamilton ist klar: Der siebenfache Champion will mit Ferrari den achten WM-Titel erobern und sich selbst zum alleinigen Rekord-Weltmeister krönen. Doch nicht jeder glaubt an den Erfolg des Briten.

Die Erwartungen sind gross – jene von Ferrari, den leidenschaftlichen Tifosi und auch von Lewis Hamilton selbst. Der Rekord-GP-Sieger soll die Scuderia aus Maranello wieder an die Spitze bringen, und mit den Italiener seinen achten WM-Titel erobern. Damit würde er Formel-1-Ikone Michael Schumacher überflügeln, mit dem er sich den Titel-Rekord derzeit teilt.

Doch der Start in die erste Saison in Rot verlief bisher verhalten, Hamilton konnte zwar in China im Sprint-Qualifying die Pole zum Mini-Rennen und den Sprint selbst gewinnen. Abgesehen davon verliefen die bisherigen Kräftemessen aber eher enttäuschend. Teamkollege Charles Leclerc kam in jedem Grand Prix in diesem Jahr vor ihm ins Ziel. Im Qualifying-Duell steht es 4:1 für den Monegassen.

GP-Veteran Christian Danner zweifelt denn auch daran, dass Hamilton seinen achten Titel holen kann. Der Deutsche sagte im Gespräch mit «Genting Casino»: «Ehrlich gesagt sieht es so aus, als ob Lewis Hamilton seinen achten Titel in einem Ferrari vergessen kann. Öffentlich über Lewis zu reden ist schwierig, er polarisiert.»

«Lewis weiss, dass er unterdurchschnittliche Leistungen erbringt. Er kam im letzten Rennen nicht einmal annähernd an Leclerc heran. Ja, er braucht Zeit, um sich an das Team und das Auto zu gewöhnen, das ist fair. Ich glaube, dass er sein Ziel noch erreichen kann, aber ob er bereit ist, die Energie, Geduld und politischen Manöver zu investieren, die dafür nötig sind, weiss ich nicht. Das ist in dieser Phase seiner Karriere eine grosse Herausforderung», begründet Danner seine Zweifel.

Und der 36-fache GP-Teilnehmer ergänzt: «Als er zu McLaren kam und gegen Fernando Alonso antrat, war er sofort auf dem richtigen Weg. Das zeigt, wozu er fähig ist. Aber ob er immer noch bereit ist, diesen Prozess durchzustehen, ist die eigentliche Frage.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6