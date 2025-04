George Russell: Wann kommt die Vertragsverlängerung?

Der Mercedes-Vertrag von George Russell läuft nach der aktuellen Saison aus. Der Brite verspürt dennoch keine Eile, sein Abkommen mit mit dem Werksteam der Sternmarke zu verlängern.

George Russell ist stark in die Saison gestartet, der Mercedes-Pilot stand in drei der fünf bisherigen Saisonrennen auf dem Treppchen: Beim Auftakt in Australien und dem darauffolgenden GP in China wurde er jeweils Dritter, in Bahrain schaffte er es als Zweiter ins Ziel. Auch in den anderen beiden Rennen in Saudi-Arabien und in Japan gehörte er als jeweils Fünfter zur Top-5. Auch im Sprint war er als Vierter Teil der ersten Fünf.

Die guten Ergebnisse lassen ihn entspannt auf die anstehenden Vertragsverhandlungen mit dem Werksteam der Sternmarke blicken, wie er unlängst dem Kollegen von «The Athletic» erzählt hat. «Ich denke, vielen Fahrern, die besessen davon sind, ihre Zukunft möglichst früh zu sichern, fehlt es wahrscheinlich an Selbstvertrauen und deshalb brauchen sie ein Gefühl von Sicherheit.»

«Fakt ist: Wenn du über einen Vertrag verfügst, aber nicht die richtige Leistung ablieferst, dann findet Das Team immer einen Weg, dich loszuwerden. Die Performance ist der einzige Faktor, der wirklich zählt, wenn diese stimmt, dann regelt sich der Rest von alleine», ist sich der 27-Jährige sicher.

Und Russell betont mit Blick auf seinen früheren Teamkollegen Lewis Hamilton, der nun für Ferrari auf Punktejagd geht: «Als Lewis noch bei uns war, liefen die Vertragsgespräche nie vor Juni oder Juli, das geschah immer im Sommer. Es ist eher ungewöhnlich, dass nun so viele Fahrer schon so früh ihre Verträge verlängert haben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6