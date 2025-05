Rätsel um Discokugel-Helm: Lando Norris klärt auf

2022 erinnerte der Miami-Helm von Norris an einen Basketball

2023 war er mit dem Beachball-Design in Miami unterwegs

Dass Lando Norris in Miami mit einem Spezialhelm antritt, ist nicht neu. In diesem Jahr hat er ein Discokugel-Design gewählt, das für Diskussionen unter den Fans sorgte. Der McLaren-Star sorgte nun für Aufklärung.

Für Lando Norris ist das Rennen in Miami ein ganz besonderer Termin. Denn der McLaren-Pilot hat in Florida seinen ersten GP-Sieg eingefahren. In den beiden Jahren davor war er mit einem Spezialhelm unterwegs. Bei der Premiere des Rennens auf dem Gelände des Hard Rock Stadiums 2022 war es ein Helm im Basketball-Design.

Ein Jahr später entschied sich der Brite zu einem Beachball-Design, das für viel Freude bei den Fans und Journalisten sorgte. In diesem Jahr hat er sich zur Feier des ersten Jahrestages seines ersten GP-Triumphs wieder ein Spezialdesign einfallen lassen. Und dieses sorgte für viel Gesprächsstoff.

Denn der Kopfschutz ist im Stil einer Discokugel gehalten, und viele Fans fragten sich angesichts des kleinteiligen Designs, ob dieser überhaupt den Regeln entspricht. In einem kurzen Video in den sozialen Medien klärt Norris die Formel-1-Fangemeinde deshalb auf.

«Letztes Jahr haben wir am Sonntag nach dem Rennen den Sieg gebührend gefeiert, dieser Helm soll daran erinnern, an die Feierlichkeiten und die Erleichterung, die mit dem ersten Sieg verbunden ist. Und es passt zu meiner Miami-Helmkollektion. Erst ein Basketball, dann ein Beachball und jetzt ist es eine Discokugel», sagt er zum Design, und erklärt stolz: «Ich denke, das ist das coolste Design.»

Und er betont: «Dieser Helm hier ist tatsächlich mit den Steinen einer echten Discokugel bestückt, und deshalb kann er nicht auf der Strecke eingesetzt werden. Beim Helm, den ich beim Fahren tragen werde, kommt ein Vinyl-Sticker zum Einsatz.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6