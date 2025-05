Miami: Quali-Start später, Antonelli (Mercedes) sauer

​Der 18 Jahre junge Kimi Antonelli ist im Miami-Sprint leer ausgegangen und schäumt. «Anscheinend kann man in der ersten Kurve machen, was man will. Das werde ich mir gut merken.»

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli hatte in der Quali für den Miami-Sprint sensationell die Pole erobert, aber dann ging alles schief.

Schon in der ersten Kurve musste er sich von WM-Leader Oscar Piastri (von Startplatz losgefahren) zur Seite drücken lassen. Der Italiener monierte am Funk, der australische McLaren-Fahrer habe ihn abgedrängt, aber die Rennleitung war anderer Ansicht.

Dann ging beim Boxenstopp alles schief. Als sich Kimi Slicks abholen wollte, erhielt Verstappen von seiner Mannschaft das Signal zum Losfahren, Kollision, Max danach mit kaputtem Frontflügel, Kimi konnte nicht abbiegen und wurde zu noch einer Runde gezwungen, damit sackte er auf P10 ab und ging leer aus – Punkte gibt es im Sprint nur für die ersten Acht.

Wegen der zahlreichen Zwischenfälle und der entsprechenden Verspätung wird nun die GP-Quali von Miami verspätet beginnen – um 22.15 Uhr europäischer Zeit (16.15 hier in Florida).



Antonelli ist echt bedient: «Anscheinend kann man in der ersten Kurve machen, was man will. Das werde ich mir gut merken.»



«Was passiert ist, das ist jammerschade, aber zum Glück haben wir noch eine Quali, in der wir zurückschlagen können.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist ebenso wütend: «Wir setzen hier keine guten Massstäbe. Ein Fahrer löst einfach die Bremse und drängt seinen Gegner raus. Auch mit Blick auf die Nachwuchsserien ist das doch ein schlechtes Beispiel. Wir haben mal gesagt, man solle dem Gegner eine Wagenbreite Platz lassen, aber inzwischen hat sich wohl die Denke eingeschlichen – Kurve 1, da kann ich meinen Rivalen einfach wegdrücken.»



Zur Szene in der Box sagt der Österreicher: «Es ist doch nicht ansatzweise vertretbar, ein Auto so losfahren zu lassen. Da hat wohl jemand die Nerven verloren.»





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. Alex Albon (T), Williams, +2,522

05. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,024

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +4,218

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

14. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 107 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 77

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 37

08. Albon 25

09. Ocon 14

10. Stroll 13

11. Bearman 7

12. Gasly 6

13. Hülkenberg 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Lawson 2

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 115

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 84

05. Williams 30

06. Haas 21

07. Aston Martin 13

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 6

10. Sauber 6





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren