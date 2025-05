Verstappen: Miami-Crash, Strafe, Mechaniker versagt

​Im Sprint von Miami ist für Formel-1-Champion Max Verstappen Vieles schiefgelaufen: Für ein Missgeschick seiner Red Bull Racing-Mannschaft erhielt der Niederländer eine saftige 10-Sekunden-Strafe, nur Platz 17!

Alles drehte sich ums Timing in diesem packenden Miami-Sprint. Das kurze Rennen hatte auf nasser Bahn begonnen, aber bald wurde klar – die Intermediate-Reifen überhitzen, ein Wechsel auf die profillosen Slicks ist unumgänglich.

Max Verstappen wurde eine Runde nach Ferrari-Ass Lewis Hamilton hereingeholt, aber dann ging alles schief. Der Niederländer erhielt das Signal zum Losfahren, doch in genau dem Moment kam der Mercedes von Kimi Antonelli angeschossen, Kollision!

Der linke Seite vom Frontflügel an Max’ Rennwagen wurde abrasiert, Antonelli konnte nicht zu seiner Mannschaft abbiegen und musste eine weitere Runde fahren. Der italienische Teenager wurde nur Zehnter.

Und Verstappen, der an rohem Speed Dritter hinter den beiden McLaren hätte werden müssen, erhielt von den Rennkommissaren eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt, damit sackte der Niederländer auf Platz 17 ab und ging leer aus.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Sprint: «Ein klarer Fall von menschlichem Versagen, das muss uns eine Lehre sein.»



Verstappen gleichmütig: «Keiner will, das so etwas passiert, und natürlich ist das nicht schön. Aber es ist nun mal passiert. Wir werden untersuchen müssen, wie das passieren konnte, aber ich bin auf der anderen Seite auch froh, dass niemand verletzt worden ist.»



Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Leider wurde Max zu früh das Signal gegeben zum Losfahren, die Strafe ist angemessen. Ich bin auch nicht sicher, ob der Wechsel auf mittelharte Reifen die richtige Entscheidung war. Aber ich schätze, auch auf weichen Walzen hätten wir den Speed von McLaren nicht mitgehen können, wo doch der Frontflügel am Wagen von Max beschädigt war. Mit einem früheren Stopp, anderen Reifen und unbeschädigtem Auto wäre vielleicht mehr drin gewesen.»





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. Alex Albon (T), Williams, +2,522

05. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,024

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +4,218

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

14. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 107 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 77

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 37

08. Albon 25

09. Ocon 14

10. Stroll 13

11. Bearman 7

12. Gasly 6

13. Hülkenberg 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Lawson 2

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 115

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 84

05. Williams 30

06. Haas 21

07. Aston Martin 13

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 6

10. Sauber 6





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren