George Russell: «Habe mich nicht so wohl gefühlt»

Während sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli die Pole zum Miami-Sprint eroberte, kam George Russell nicht über den fünften Platz hinaus. Den Grund dafür nannte der Mercedes-Routinier nach der Zeitenjagd.

So hatte sich George Russell das Sprint-Qualifying sicher nicht vorgestellt. Am Ende der Zeitenjagd stand ein Mercedes an der Spitze der Zeitenliste – doch nicht etwa sein eigener, sondern jener seines schnellen Rookie-Teamkollegen Kimi Antonelli, der sich zum ersten Mal in seiner noch jungen GP-Karriere den ersten Startplatz gesichert hat – und das auf einer Strecke, die neu für ihn war. Kein Wunder, dass der 18-Jährige aus Bologna mit der Sonne Floridas um die Wette strahlte.

Russell musste sich hingegen mit dem fünften Startplatz begnügen, er blieb bei seinem schnellsten Versuch im letzten Abschnitt des Sprint-Qualifyings etwas mehr als drei Zehntel langsamer als der Teenager aus den eigenen Reihen. Dennoch beeilte er sich, seinem Stallgefährten zu gratulieren.

«Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Kimi! Ich freue mich sehr, dass er seine erste Pole-Position geholt hat. Er war von der ersten Runde im ersten Training an sehr schnell, das ist wirklich beeindruckend. Das ist grossartig für ihn und das ganze Team. Hoffentlich kann er das im Sprint in ein gutes Ergebnis ummünzen», erklärte der 133-fache GP-Teilnehmer.

Und Russell gestand: «Ich habe mich heute im Auto nicht so wohl gefühlt. Ich hatte etwas zu kämpfen und war nicht ganz bei der Musik, wenn es um das Tempo ging. Es waren die Reifen, die mir besonders Mühe bereitet haben, ich rutschte ziemlich viel rum.»

«Ich habe mich dazu entschieden, im SQ3 früher rauszufahren, weil ich am Ende nicht genug Vertrauen hatte, dass ich im Verkehr eine gute Runde hinbekommen würde. Ich wollte auch nicht durch eine gelbe oder rote Flagge eingebremst werden, also haben wir die sichere Variante gewählt», erzählte der 27-Jährige.

«Der fünfte Platz ist natürlich nicht so gut und wir müssen uns im Qualifying für den GP verbessern. Diese Sprint-Wochenenden können schwierig sein, aber wir werden alles tun, um am Samstag einen besseren Tag zu haben», versprach der dreifache GP-Sieger daraufhin.

Sprint-Qualifying, Miami

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,482 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,582

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,737

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,791

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,808

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,030

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,193

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,543

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,790

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,850

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,070

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,167

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,375

15. Carlos Sainz (E), Williams, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,028

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,171

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,246

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,312

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,825