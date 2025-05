Oscar Piastri (McLaren/2.): «Verteilt doch Lose!»

​Zweiter Platz für WM-Leader Oscar Piastri beim packenden Sprint im Miami International Autodrome, aber der Australier weiss, dass er dieses Rennen hätte gewinnen müssen. Er spottet: «Verteilt hier doch gleich Lose!»

Oscar Piastri ist nicht glücklich, sein Gesicht sagt nach dem ereignisreichen Sprint alles. Der Australier ist davon überzeugt – wäre alles normal gelaufen im Miami-Sprint, dann hätte er dieses Rennen gewinnen müssen. Aber was bei diesem Sprint war schon normal?

Oscar ellbögelte sich in der ersten Kurve vorbei an Pole-Mann Kimi Antonelli, dann aber stimmte das Timing nicht. Als Leader holte ihn McLaren zuerst an die Box, als die Strecke abtrocknete, aber dann eine Safety-Car-Phase, und die kam für Lando Norris zum perfekten Zeitpunkt – der Engländer konnte so die Führung an sich reissen. Wie im Grand Prix hier 2024 spielte das in die Hände von Norris, Piastri zog den Kürzeren.

Piastri: «Das war hier echt Lotterie, verteilt in Miami doch gleich Lose! Mein Start war sehr gut, aber dann habe ich wegen des Safety-Car alles verloren. Das ist enttäuschend für mich, aber manchmal l#uft es in einem Rennen halt gegen dich.»



«Ich muss diese Kröte schlucken und hoffen, dass ich im Grand Prix mehr Glück haben werde. Es wäre auch schön, wenn sich das Wetter hier mal entscheiden könnte, was es eigentlich will.»



«Ich weiss nicht, was ich selber heute hätte anders machen sollen, das Glück war einfach nicht auf meiner Seite. Wenn ich zurückblicke, hätte ich vielleicht eine Runde früher wechseln sollen, aber wenn du ein Rennen anführst, dann gehst du nicht volles Risiko ein.»





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. Alex Albon (T), Williams, +2,522

05. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,024

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +4,218

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

14. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 107 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 77

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 37

08. Albon 25

09. Ocon 14

10. Stroll 13

11. Bearman 7

12. Gasly 6

13. Hülkenberg 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Lawson 2

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 115

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 84

05. Williams 30

06. Haas 21

07. Aston Martin 13

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 6

10. Sauber 6





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren