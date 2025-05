Lando Norris (McLaren/2.): «Max machte den Max»

​Lando Norris hat seinen McLaren in die erste Startreihe für den Miami-GP gepflanzt, aber zur Pole hat es gegen Max Verstappen ganz knapp nicht gereicht. Norris sagt: «Ich habe keine makellose Runde geschafft.»

65 Tausendstelsekunden haben Lando Norris zur elften Pole-Position in der Königsklasse gefehlt, der McLaren-Fahrer hat in der unterhaltsamen Quali im Miami International Autodrome den zweiten Startplatz errungen.

Blinzeln Sie mal. Richtig schnell. Das waren 23 Tausendstelsekunden. Norris haben also zwei Blinzler gefehlt. Und das geht nicht auf rohen Speed des Autos zurück, sondern auf die Fehlerquote des Fahrers.

Der 25-jährige Engländer weiss nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern soll. Auf die Frage, was ihm Verstappen in dieser Quali voraus hatte, sagt Lando: «Nun, Max machte den Max, wieder einmal. Und wenn sich jemand Hoffnungen gemacht hatte, dass der Kerl als Vater langsamer an die Arbeit gehen würde, dann hat er sich wohl geschnitten.»

«Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir mit dem Wagen gemacht haben. Aber meine Runde war nicht fehlerfrei. Ich hatte das notwendige Vertrauen ins Auto, aber es war ein klassischer Fall von Hätte, Wenn und Aber. Fakt ist eben, dass ich keine makellose Runde hinbekommen habe. In Kurve 17 war ich einfach nicht gut.»



«Das Tempo war da, der Wagen war schnell genug, um die Pole zu erringen. Und ich selber hatte hier den Eindruck, dass ich mit dem Auto besser zurande gekommen bin als an den GP-Wochenenden zuvor. Nun liegt es an mir, eine fehlerfreie Runde zu schaffen. Mal sehen, ob Max im Grand Prix nach der ersten Runde noch immer in Führung liegt.»



«Ich bin mit mir zufrieden, auch wenn es mich natürlich wurmt, die Pole so knapp zu verpassen. Aber ich erkenne, dass ich in Sachen Abstimmung Fortschritte mache, und das gibt mir Mut.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 2

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren