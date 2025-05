Lewis Hamilton (Ferrari/12.): Gründe für die Ohrfeige

​So dicht liegen Glück und Leid in der Formel 1 beisammen: Lewis Hamilton hatte im Miami-Sprint Rang 3 erobert, in der GP-Quali hingegen schied er als Zwölfter im zweiten Quali-Segment aus – au weia!

Platz 3 im Miami-Sprint war ein Strohfeuer: Nach seiner guten Leistung im kurzen Formel-1-Rennen kam Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton in der Qualifikation von Südflorida auf den Boden der Tatsachen zurück. Hart. Out im zweiten Quali-Segment, nur Startplatz 12 zum Miami-GP.

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer und der erfolgreichste Formel-1-Rennstall, das passt noch viel zu selten. Hamilton trottete nach dem Vorzeitigen Aus wie ein begossener Pudel davon, und der Engländer wirkte in den Interviews danach niedergeschlagen.

«Im Sprint lief es viel besser als in der Quali, aber nun stehe ich hier. Wir brauchen Verbesserungen am Wagen. Wir müssen sehr viele Dinge verbessern.»

«Ich habe alles versucht, aber ich bin ausgeschieden, auch wenn um nur ganz wenig. Vielleicht hätte es auf frischen weichen Reifen gereicht, dann wäre ich eher in die Nähe von Charles Leclerc gekommen, aber unterm Strich macht das nun auch keinen enormen Unterschied – wir sind von der Spitze zu weit weg.»



Klar wird Hamilton gefragt, wieso er denn in Q2 nicht zwei Sätze der neuen Pirelli eingesetzt habe. «Wir hätten das tun sollen», übt Lewis leichte Kritik am Vorgehen seines Rennstalls. «Es ist doch sinnlos, neue Reifen nicht zu nutzen, wenn du so viel Mühe hast wie wir. Aber darüber müssen wir uns in der Box unterhalten.»



«Wir müssen weiterarbeiten. Wir haben Mühe. Hier haben wir versucht, nicht zu viel am Wagen zu ändern, um ein gleichmässiges Fahrverhalten zu erlangen. Aber die Bremsen arbeiten zu wenig konstant (Lewis hat sich immer wieder verbremst, M.B.), und wir sind nicht schnell genug.»



«Wenn du von da hinten ins Rennen gehen musst, dann wir das mit dem Punktesammeln schwierig. Das wird im Grand Prix ein hartes Stück Arbeit. Aber ich lasse nicht locker. Ich werde auch in der kommenden Woche wieder im Rennwagenwerk sein, ich ackere weiter.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 2

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6





