Verstappen nach Miami-Pole: «So weit zum Geschwätz»

​Max Verstappen hat sich im Abschlusstraining zum Miami-GP die beste Ausgangslage gesichert: Der 27-jährige Niederländer erringt seine 43. Pole, die zweite in Florida. Dann zieht er seine Kritiker durch den Kakao.

Das war weltmeisterlich: 43. Grand Prix-Pole Position für den Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der Niederländer zeigt in der spannenden Qualifikation in Südflorida seine ganze Klasse und geht zum dritten Mal in dieser Saison vom besten Startplatz in den WM-Lauf (nach Japan und Saudi-Arabien), es ist seine zweite Pole hier in Miami nach 2024.

Bemerkenswert: Vier von fünf Grands Prix 2025 wurden von Pole gewonnen. Aber: Kein Miami-GP ist vom besten Startplatz kommend gewonnen worden. Max Verstappen gewann 2022 von P3 und 2023 von P9, Norris 2024 von P5.

Der 27-jährige Niederländer wirkt nach dem spannenden Abschlusstraining tiefenentspannt und erzählt: «Das war ein fabelhaftes Qualifying. Wir konnten den Wagen mehr und mehr verbessern, und genau diesen Verlauf willst du von einer Quali sehen.»

«Beim letzten Versuch hatte ich in der ersten Kurve schon einen kleinen Fehler, der Wagen übersteuerte, aber dann ging alles gut, und zum Glück hat es am Schluss gegen meine Rivalen gereicht.»



«Nach dem Fehler war die restliche Runde gut, ich dachte – jetzt habe ich ohnehin nichts mehr zu verlieren, ich hau voll rein. Generell fand ich es schwierig, die Reifen über eine ganze Runde zum Arbeiten zu bringen.»



«Was das Rennen angeht, so müssen wir zunächst mal sehen, was das Wetter so treibt. Aber es kann nie schaden, bei einem Grand Prix den besten Startplatz zu haben. Ich bin aber sicher, bei halbwegs normalen Bedingungen werden wir im WM-Lauf ein anderes Bild erhalten. Die Reifen werden hier sehr heiss, das schmeckt unserem Auto nicht so. Bei uns gilt generell – je kühler, desto besser.»



«An meinem Plan hat sich nichts geändert: Wir wollen aus unseren Möglichkeiten das Beste machen. Wir haben noch immer unsere Probleme, wir sind auf der Geraden zu langsam, was aber auch damit zu tun hat, dass die Mercedes-Fahrer hier frische Motoren erhalten haben. Auf eine Runde ist unser Speed dennoch anständig.»



Dann erlaubt sich Verstappen einen kleinen Nadelstich für seine Kritiker, welche die Räuberpistole gezückt hatten, wonach ein Kind einen Rennfahrer langsamer mache. Max grinst: «Ich schätze, das nimmt dieser Theorie ein wenig den Wind aus den Segeln.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 2

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6





