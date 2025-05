Yuki Tsunoda nach GP-Quali: «Hatte mehr erwartet»

Red Bull Racing-Star Yuki Tsunoda blickte nach dem Sprint und GP-Qualifying in Miami mit gemischten Gefühlen auf den Samstag zurück. Über die frischen Punkte freut er sich, doch mit Startplatz 10 ist er nicht zufrieden.

Für Yuki Tsunoda gab es erst einige Stunden nach dem Miami-Sprint gute Nachrichten: Durch die Strafversetzungen der Gegner rückte der Red Bull Racing-Pilot von Rang 9 auf Platz 6 vor – und bekam dafür drei frische WM-Zähler. Darüber freute sich der kleine Japaner.

Weniger glücklich war Tsunoda aber mit dem Ergebnis im Qualifying zum anstehenden Grand Prix. Denn er schaffte es zwar ins Q3, musste sich dort aber mit dem zehnten Platz begnügen. Sein Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen, der sich die Pole gesichert hatte, betrug 0,739 sec.

«Ich hatte im Qualifying mehr erwartet, aber der Sprint war gut. Das Gute ist, dass ich im Sprint punkten konnte, und wenn ich im Mini-Rennen von der Boxengasse auf Platz 6 fahren kann, dann ist im Rennen auch alles möglich», fasste der WM-Elfte zusammen.

«Ich habe im GP-Qualifying alles gegeben und in den vorangegangenen Abschlusstrainings im RB21 habe ich ein paar Fehler gemacht, aber diesmal fühlte sich die Runde sehr sauber an, deshalb bin ich auch etwas enttäuscht, dass es nur für den zehnten Platz gereicht hat. Die Runde war okay, aber wir müssen definitiv noch mehr Zeit finden», analysierte der 24-Jährige.

«Ich will jetzt auch nicht schlecht gelaunt sein und zu viel darüber nachdenken, es ist hart, aber wir können nicht davon ausgehen, gleich in die Top-5 zu kommen. Aber ich verbessere mich mit jedem Rennwochenende, und klar habe ich heute etwas mehr erwartet, aber wir müssen uns da etwas in Geduld üben», weiss Tsunoda.

Mit Blick aufs Rennen erklärte der 92-fache GP-Teilnehmer: «Im ersten Training war unser Renntempo nicht berauschend, aber wir haben die Abstimmung des Autos angepasst, sodass ich jetzt im Rennen das Potenzial besser nutzen kann, wenn es darauf ankommt – und das Vertrauen ins Auto stimmt. Das Wetter könnte für einigen Wirbel sorgen, wie das schon im Sprint der Fall war. Ich konnte 14 Positionen gewinnen, und im GP sind nur neun Autos vor mir. Ich will gute Punkte holen und werde das Ganze weiterhin positiv angehen und mein Bestes geben.»

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe



WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6