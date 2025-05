Charles Leclerc (8.): «Irgendetwas stimmte nicht»

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte den Miami-Sprint nicht bestreiten, weil er auf dem Weg zur Startaufstellung abflog. Auch im GP-Qualifying lief es nicht nach Wunsch. Entsprechend enttäuscht ist der Monegasse.

Für Charles Leclerc gab es am Samstag in Miami gleich mehrere bittere Pillen. Der Ferrari-Pilot hatte sich im Sprint-Qualifying am Freitagabend den sechsten Startplatz für das Mini-Rennen erkämpft. Doch auf dem Weg zur Startaufstellung rutschte er auf der regennassen Bahn von der Piste. Damit war der Sprint für ihn gelaufen, bevor er angefangen hatte.

Der Wunsch, im GP-Qualifying Wiedergutmachung zu leisten, erfüllte sich nicht. Der Monegasse schaffte es zwar im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Lewis Hamilton ins Q3, musste sich da aber mit dem achten Platz begnügen. Sein Rückstand auf die Pole-Zeit von Red Bull Racing-Star Max Verstappen fiel 0,550 sec gross aus.

Entsprechend enttäuscht fasste Leclerc zusammen: «Bisher war das ein hartes Wochenende. Der Morgen war alles andere als gut, und im Qualifying hatte ich erwartet, dass ich das Blatt wenden kann. Aber irgendetwas stimmte nicht! Das müssen wir analysieren, das Auto war überhaupt nicht im Arbeitsfenster, als ich ins Q1 gestartet bin.»

«Wir haben dann viel verändern müssen, damit es besser wird, aber es hat sich auch im Q3 noch nicht gut angefühlt und die Performance war sehr schlecht. Es fühlte sich nicht gut an, aber es ist, wie es ist. Es ist nur sehr frustrierend, wenn du dein Bestes gibst, und es reicht nur für den achten Platz. Ich stehe im Ferrari hinter den beiden Williams-Rennern. Sie müssen eine gute Runde hinbekommen haben, aber meine war auch nicht schlecht», seufzte der 27-Jährige.

«Wir sind einfach nicht schnell genug, und wenn man sich anschaut, welchen Grip unsere Gegner haben, dann ist unsere Schwäche noch besser erkennbar. Diese Strecke unterscheidet sich von anderen Pisten, sie umfasst viele langsame Kurven, und in denen bezahlen wir derzeit einen hohen Preis», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6