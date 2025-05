George Russell: «Podestplatz wäre wie ein Sieg»

Mercedes-Routinier George Russell bezeichnete das GP-Qualifying in Miami als sein schlechtestes Abschlusstraining des Jahres. Im GP rechnet er nicht nur mit Gegenwind von McLaren, er hat auch Red Bull Racing auf der Rech

George Russell war einer der Piloten, der von den Sprint-Strafen der Gegner in Miami profitierte. Der Brite rückte vom fünften auf den vierten Startplatz vor, nachdem die Regelhüter gleich mehreren Fahrern nach dem Rennen Zeitstrafen aufgebrummt hatten. Doch das war nur ein schwacher Trost für den ehrgeizigen Sternfahrer.

«Der Sprint war etwas enttäuschend, denn ich habe im Vergleich zur Startaufstellung nur eine Position gewinnen können, und das auch nur wegen der Strafe eines Gegners. Vielleicht hätten wir früher auf Slicks wechseln sollen, dann hätten wir noch ein paar Plätze gut machen können», sagte der 27-Jährige dazu.

Auch im Qualifying schnitt Russell nicht so gut ab, wie er es sich erhofft hatte. Er drehte im Q3 die fünftschnellste Runde und blieb 0,181 sec über der Pole-Zeit von Verstappen. Dazu sagte er: «Das Qualifying war seit Saisonbeginn eine meiner Stärken, aber offenbar funktioniert das, was bisher so gut geklappt hat, nicht in Miami.»

Mit Blick auf seinen Rookie-Teamkollegen Kimi Antonelli, der sich die Sprint-Pole gesichert hatte und im GP-Qualifying mit nur 67 Tausendstelsekunden Rückstand auf den Red Bull Racing-Polesetter der Drittschnellste war, gestand der Mercedes-Pilot: «Ich muss mir das anschauen, denn Kimi macht einen super Job. Er fährt ein bisschen anders, und ich vermute, er bringt die Reifen damit in ein besseres Arbeitsfenster, um die Rundenzeit zu verbessern. Das hat bei mir bisher auch immer sehr gut funktioniert, aber an diesem Wochenende tu ich mich schwer damit.»

Gleichzeitig tröstete sich Russell: «Das war das schlechteste Qualifying des bisherigen Jahres und der fünfte Platz ist zwar nicht, wo ich sein will, aber es hätte auch sehr viel schlimmer ausgehen können. Das Rennen ist eine ganz andere Geschichte als das Qualifying, in dem es ums Vertrauen geht. Und davon hatte ich in den vorangegangenen Rennwochenenden mehr als genug. Aber hier hat sich das von einem Extrem ins andere gewandelt.»

«Es ist wirklich einzigartig da draussen, es ist heiss und die Reifen sind sehr weich. Und es braucht nicht viel, um aus dem Arbeitsfenster zu fallen», hielt Russell daraufhin fest. Und er betonte: «Ein Podestplatz wäre wie ein Sieg, denn realistisch gesehen sind die McLaren ausser Reichweite. Auch das Renntempo von Max war zuletzt überraschend gut. Wir sprechen viel über McLaren, aber Red Bull Racing ist immer noch richtig stark. Ich hoffe, dass wir noch etwas Regen haben werden, damit wir die sich daraus ergebenden Chancen nutzen können.»

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6