Ferrari-Fiasko Miami: Lewis Hamilton am Funk patzig

​Mässige Darbietung von Ferrari beim Grand Prix von Miami: Charles Leclerc Siebter, Lewis Hamilton Achter. Mehr zu erreichen, hat Ferrari verpennt. Hamilton meldete sich mit triefender Ironie am Funk.

Der Haussegen hängt schief bei Ferrari, und das Problem ist in Miami hausgemacht. Am Funk entstand im Dreieck zwischen dem Kommandostand und den Fahrern eine viel zu lange Diskussion über einen Platztausch, um den vor den Roten fahrenden Kimi Antonelli im Mercedes anzugreifen. Um genau zu sein, wurde so lange gewartet, bis Kimi nicht mehr erreichbar war.

Der Platzwechsel drängte sich auf, weil Superstar Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf unterschiedlichen Strategien unterwegs waren.

Hamilton hatte im unterhaltsamen Miami-Grand Prix Glück – er konnte seinen Reifenwechsel während einer virtuellen Safety Car-Phase absolvieren (der Haas-Rennwagen von Bearman musste zur Seite geschoben werden).

Leclerc kam eine Runde später an die Box und konnte von der VSC nicht so viel profitieren wie Lewis. Damit lag Hamilton auf einmal hinter Leclerc, der Brite auf den mittelharten Reifen, die mehr Speed erlauben, Leclerc auf den harten, weil er auf mittelhart begonnen hatte.

Hamilton hing dann rundenlang hinter Leclerc fest, der Funk glühte. Lewis: «Wollt ihr, dass ich von hier aus das ganze Rennen lang anschaue?»



Übersetzung: Lasst mich an Charles vorbei, ich bin schneller.



Zunächst keine hörbare Reaktion von Ferrari (obschon bei den Italienern natürlich fiebrig diskutiert wurde, was nun zu tun sei). Hamilton-Ingenieur Riccardo Adami: «Wir kommen auf dich zurück.»



Lewis: «Das ist kein gutes Teamwork, mehr sage ich nicht.»



Als dann endlich die Bestätigung von Adami kam, dass die Plätze getauscht werden, höhnte Lewis: «Macht doch gleich eine Teepause, wo ihr schon dabei sind, also ehrlich.»



Dann kam doch noch der Befehl an den Monegassen, Platz zu machen, Charles reagiert, jammerte aber nachher am Funk, Hamilton müsse schon etwas mehr Tempo machen.



Zu diesem Zeitpunkt war die beste Phase der Hamilton-Reifen verflogen, nun war es Leclerc, der aufgehalten wurde. Also der Befehl an Hamilton, er solle Charles vorbeilassen. Was der auch tat, aber auch Leclerc konnte den vor ihnen fahrenden Antonelli nicht einholen.



Als Hamilton darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Sainz nur noch 1,4 Sekunden hinter ihm liege, ätzte Hamilton am Funk: «Wollt ihr, dass ich den auch vorbeilasse?»



Fakt ist: Es gingen wertvolle Runden verloren, mit einer schnelleren Reaktion wären die Reifen von Hamilton vielleicht gut genug gewesen, um einen Angriff auf Antonelli zu wagen.



Die Worte des Briten kamen bei Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nicht gut an. Hamilton erzählte nach dem Grand Prix: «Fred kam in meinen Ruheraum, ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt und gesagt – beruhige dich, Junge, sei nicht so empfindlich.»



«Ich hätte am Funk noch viel Schlimmeres sagen können. Hört euch doch mal an, was Andere am Funk so von sich geben. Und Einiges war sarkastisch gemeint. Ihr müsst schon verstehen, unter wie viel Druck wir stehen. Da gibt es halt am Funk nicht Friede, Freude, Eierkuchen.»



«Ich war am Funk nicht mal wütend, ich habe auch nicht geflucht. Es war eher – entscheidet euch! Ihr habt die ganzen Infos vor euch, trefft eine Entscheidung und das pronto. Aber das alles lief noch kindertauglich ab. Ich weiss ja nicht, was ihr nun daraus macht, aber ich bin nicht der Ansicht, dass ich mich respektlos verhalten habe.»



«Ich will eben gewinnen. Ich habe noch Feuer im Hintern. Und das habe ich heute gespürt. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich kämpfen will, dass ich den Willen zu mehr habe.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6