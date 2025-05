IndyCar-Pilot Pato O’Ward in Mexiko im F1-McLaren

Auffällig früh gab das McLaren-Formel-1-Team bekannt: In Mexiko wird McLaren-IndyCar-Pilot Pato O’Ward ein freies Training für die Formel 1 absolvieren. Der Mexikaner ist beim F1-Team kein Unbekannter.

Frühe Ankündigung für ein besonderes Training!

Im ersten freien Training vor dem Mexiko-GP wird Pato O’Ward ein freies Training für McLaren absolvieren. Der Mexiko-GP findet Ende Oktober statt, das Training für O’Ward am 24. Oktober.

Schon im Vorjahr absolvierte der Mexikaner ein Training für McLaren im Rahmen seines Heim-GPs. Zweimal fuhr er zudem Tests in Abu Dhabi für das Papaya-Team.

O’Ward fährt hauptberuflich für McLaren IndyCar, ist für das Formel-1-Team einer der Reservefahrer. Seine Ausfahrt für McLaren findet im Rahmen der verpflichtenden Trainings für junge Fahrer statt, die dem Nachwuchs Chancen im Formel-1-Auto geben sollen. McLaren muss in der laufenden Saison noch drei weitere Trainingssessions an junge Fahrer abgeben. Welcher der beiden Stammpiloten, also Oscar Piastri oder Lando Norris, im Oktober für O’Ward aussetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Pato O'Ward sagte: «Ich freue mich darauf, bei meinem Heimrennen in Mexiko dieses Jahr wieder ins Auto zu steigen und am ersten freien Training teilzunehmen. Die Fans in Mexiko-Stadt waren beim letzten Mal unglaublich, und es war ein großartiges Gefühl, alles aus dem Programm herausholen zu können, das das Team für mich geplant hatte. Ich freue mich darauf, dieses Jahr wieder dabei zu sein und mit Zak, Andrea und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten.» Gemeint sind CEO Brown und Teamchef Stella.

Stella selbst sagt: «Pato hat in der vergangenen Saison einen wertvollen Beitrag geleistet und beeindruckt in der IndyCar Series, was ihn zu einem geeigneten Fahrer für das erste freie Training macht. Es wird Pato weitere Kenntnisse vermitteln, da er auch im zweiten Jahr als Teil unseres Reservefahrer-Pools zur Verfügung steht und somit sicherstellt, dass wir bei Bedarf auf einen großen Pool an Fahrern zurückgreifen können.»

