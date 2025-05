Ferrari-Kritik: «Ansage muss in der Sekunde kommen»

ServusTV-Experte Philipp Eng kritisiert strategische Entscheidungen rund um den Positionswechsel zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton bei der Scuderia Ferrari beim Formel-1-Grand Prix von Miami.

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV war der Formel-1-Grand Prix von Miami großes Thema. Als Gäste im Talk anwesend waren Ex-DTM-Ass Philipp Eng (35) und KTM-Ikone Heinz Kinigadner (65). Nicht nur der vierte Saisonsieg von McLaren-Ass Oscar Piastri war dabei ein Thema – auch die abermals eher durchwachsene Performance bei Ferrari mit den Rängen 7 und 8 wurde angesprochen und analysiert.

Zu den Diskussionen via Funk bei der Scuderia Ferrari im Zuge des Positionswechsels zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton stellt Eng fest: «Das Problem ist, – und das haben wir auch bei McLaren in Suzuka gesehen – wenn du das siehst, musst du die Entscheidung dann sofort treffen. Du kannst dir nicht drei oder vier Runden Zeit lassen. Dazu waren die beiden Ferrari in dem Fall auch auf unterschiedlichen Reifen unterwegs.»

Eng fordert daher: «Da muss die Ansage vom Team in der Sekunde kommen – du kannst dir da keine Zeit lassen!»

Eng interpretiert die Boxenstrategie von Ferrari in Miami so: «Wir haben es dann auch gegen Ende gesehen: Carlos Sainz wäre den Ferraris fast noch um die Ohren gefahren. Sie wollten die Autos tauschen, damit Lewis Hamilton noch die Chance hat, Antonelli einzuholen. Aber das ist nicht aufgegangen, weil sie zu spät die Entscheidung getroffen haben – weil einer da nicht auf den Tisch gehauen und gesagt hat, das muss so gemacht werden. Da war die Kommunikationskette wieder mal zu lang.»

Auch der harte Kampf von Weltmeister Max Verstappen war ein Thema. Der Niederländer war unmittelbar vor dem Rennwochenende erstmals Vater geworden. Heinz Kinigadner erklärt, dass das seiner Meinung nach keinen Einfluss gehabt habe: «Der Max ist so ein Typ, wenn der den Helm aufsetzt ist er ein Racer – da ist alles andere vergessen. Es muss im Moment für ihn frustrierend sein. Ich glaube, das haben alle akzeptiert – der Max ist der Beste und jetzt hat er so zu kämpfen. Alleine seine Quali-Runde, die er da reingebrannt hat, war ja ein Wahnsinn. Das Auto ist nicht gleich schnell wie der McLaren.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6