Jack Doohan über Aus: «Schwer für mich zu verkraften»

Das Formel-1-Team Alpine verkündete am Mittwochmorgen die Fahrerrotation: Ab sofort übernimmt Franco Colapinto das Cockpit von Jack Doohan – allerdings erst mal nur für fünf Rennen. Der Australier ist enttäuscht.

Dass die Zeit für Jack Doohan in der Formel 1 zum Ende kommen würde, hatte sich angedeutet. Wie es dann passierte, war aber dennoch überraschend: Am Mittwochmorgen verkündete Alpine, dass ab dem nächsten Rennen in Imola Franco Colapinto an der Seite von Pierre Gasly fahren wird und entsprechend Jack Doohan ersetzt. Allerdings erst mal nur für fünf Rennen. Danach will das Team neu bewerten, wer ab Silverstone fährt.

Jack Doohan zu seinem mindestens zwischenzeitlichen Aus: «Ich bin sehr stolz darauf, mein lebenslanges Ziel, Formel-1-Profi zu werden, erreicht zu haben, und ich werde dem Team für immer dankbar sein, dass es mir geholfen hat, diesen Traum zu verwirklichen.»

Der junge Australier gibt aber auch zu: «Natürlich ist dieses jüngste Kapitel für mich schwer zu verkraften, denn als Profi möchte ich natürlich Rennen fahren. Dennoch schätze ich das Vertrauen und Engagement des Teams. Wir haben als Team langfristige Ziele, die wir erreichen wollen, und ich werde weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, um dazu beizutragen.»

Alpine-Berater Flavio Briatore begründete die Entscheidung damit, dass man mit einer Fahrerrotation das Optimum für die kommende Saison 2026 herausholen wolle – also einfach gesagt: 2025 mehrere Fahrer testen und den besten fürs kommende Jahr mit neuem Reglement übernehmen.

Mindestens die fünf Rennen in Imola, Monaco, Barcelona, Montreal und Spielberg sitzt Doohan nicht im Auto, sondern muss von der Garage aus zuschauen. Der Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan: «Vorerst werde ich mich darauf konzentrieren, weiter hart arbeiten, die nächsten fünf Rennen mit Interesse verfolgen und meine persönlichen Ziele weiterhin verfolgen.»

Doohan sei die erste Wahl als Reserve, heißt es von Seiten des Teams. Fällt also entweder Colapinto oder Pierre Gasly aus, könnte der junge Australier wieder zum Einsatz kommen.

Und ab Silverstone werden die Karten neu gemischt...

