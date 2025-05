Mick Schumacher und Cadillac? «Spannendes Projekt»

Ex-Formel-1-Pilot Mick Schumacher ist seit Ende 2022 ohne Cockpit in der Königsklasse, fährt aktuell WEC. Mit dem Einstieg von Cadillac kommendes Jahr sind zwei neue Jobs zu vergeben. Was für Mick Schumacher spricht.

Aus zehn wird elf – ab kommendem Jahr fahren in der Formel 1 elf statt zuletzt nur zehn Teams. Mit Cadillac stößt ein weiteres US-Team dazu – und entsprechend sind auch zwei weitere begehrte Plätze in der Formel 1 verfügbar.

Ein Cockpit wird an den früheren Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez gehen, auch wenn das noch nicht offiziell bestätigt ist. Für den anderen Platz werden zum Beispiel Colton Herta und Guanyu Zhou gehandelt – und auch der Name Mick Schumacher fällt immer wieder.

Der deutsche Pilot, der 2021 und 2022 in der Formel 1 fuhr und jetzt für Alpine in der Langstrecken-WM unterwegs ist, war beim Miami-GP dabei und schaute auch bei Cadillac vorbei, die ihr Projekt präsentierten.

Am Mikrofon unserer Kollegen von Sky sagte Mick Schumacher über seinen Besuch bei der Präsentation des neuen Teams: «Ich war kurzzeitig da und habe mir das angeschaut. Das Logo wurde präsentiert, das sah sehr schön aus. Das Cadillac-Zeichen und Formel 1 darunter. Ein sehr spannendes Thema, spannendes Projekt. Mal schauen, was dann nächstes Jahr geht.» Der Deutsche will sich aber merklich nicht in die Karten schauen lassen.

Micks Onkel Ralf Schumacher war bei dem Gespräch auch dabei. Er erklärte, welches Fahrerprofil Cadillac sucht und was für Mick Schumacher spräche: «Grundsätzlich Fahrer, die in der Formel 1 waren und Erfahrung haben, aber auch mit Situationen gut umgegangen sind.»

Über Mick sagt er dann: «Er hat ja keine leichte Zeit in der Formel 1 gehabt, aber zum Ende hat es dann ja sehr gut geklappt.» Er spielt auf Schumachers Leidenszeit bei Haas an, das in seiner ersten Saison das mit Abstand langsamste Auto hatten. Mick Schumacher fuhr entsprechend dem Feld hinterher. In seiner zweiten Saison waren dann Punkte drin – dennoch wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Ralf Schumacher führte aus: «Jetzt der Umstieg in die WEC, wo es gut funktioniert. Das ist wichtig. Man braucht ja einen Fahrer, mit dem man was aufbauen kann, der keine Crashs macht, auf den man sich verlassen kann und der ein guter Teamplayer ist, gerade in so einer Situation, wo man mit einem Team von Null beginnt.»

Klingt also, als könnte Mick Schumacher ins Profil passen – doch wie immer in der Formel 1 ist die Auswahl groß.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6