Lewis Hamilton: Entscheidung fiel nicht schnell genug

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton machte sich im Formel-1-GP von Miami zwischenzeitlich Hoffnung auf Platz 6. Doch weil eine Entscheidung zu lange dauerte, habe er wertvolle Zeit verloren, kritisierte er später.

Im Miami-GP fuhren die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf die Plätze 7 und 8. Leclerc verbesserte sich dabei um eine Position, Hamilton machte vier Ränge im Vergleich zu seiner Startposition gut.

Beide Piloten profitierten von einer Phase mit virtuellem Safety-Car, sparten sich so Zeit beim Reifenwechsel. Das lief gut – eine andere Entscheidung sorgte aber für Unmut: Zweimal tauschte das Team die Positionen der Autos. Laut Hamilton, der einen Angriff auf Kimi Antonelli starten wollte, aber zu spät.

Hamilton sagte nach dem Rennen: «Dieses Wochenende waren wir zwar nicht so schnell wie zuvor, aber insgesamt hatte ich ein besseres Wochenende, auch wenn das Ergebnis das vielleicht nicht unbedingt widerspiegelt. Aber ich war Zwölfter, und hier ist es schwer zu überholen.» Gemeint ist seine Startposition.

Hamiltons Schlüsselmoment im ersten von drei US-Rennen des Jahres: «Als ich auf die Medium-Reifen gewechselt bin, ist das Auto richtig zum Leben erwacht. In dem Moment war ich super optimistisch. Ich dachte, wir könnten vielleicht auf den sechsten Platz vorrücken oder so, aber ich habe in den Runden, in denen Charles und ich uns gegenseitig behindert haben, viel Zeit verloren.»

Und er stellt klar fest: «Ich war in diesem Moment eindeutig schneller. Die Entscheidung fiel nicht schnell genug, aber ich habe weder mit Charles noch mit dem Team ein Problem.» Teamchef Fred Vasseur verteidigte die Strategieentscheidungen. Alle Beteiligten betonten, dass kein böses Blut zwischen Fahrern oder generell im Team herrsche.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6