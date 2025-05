103 Runden für Antonelli: Mercedes testet für Pirelli

Mercedes testet zwischen den Grands Prix in Miami und kommende Woche in Imola die neuen Formel-1-Reifen für die kommende Saison. Antonelli fuhr stolze 103 Runden – allerdings kürzer als üblich.

Sechs Wochenenden der Saison 2025 sind gefahren – und nebenbei laufen die Vorbereitungen für 2026 auf vollen Touren. Nach dem GP von Miami und vor dem Rennen in Imola nächste Woche geht es für Mercedes in der freien Woche auf die Rennstrecke.

Neben der Entwicklung des neuen Autos arbeitet auch Reifenhersteller Pirelli an neuer Ware. Zusammen mit Mercedes testeten die Italiener die neuen Regenreifen auf der Piste in Silverstone/England. Dabei wurden sowohl die Reifen für vollständig nasse Bedingungen, die Intermediates für trocknende Strecken und die Cinturato-Reihe aufgezogen.

Der Silverstone-Test mit Mercedes folgt auf einen Januar-Test mit McLaren in Le Castellet/Frankreich. Die Teams testen bereits seit Monaten die neuen Reifen.

Mercedes-Neuling Kimi Antonelli saß am Mittwoch am Steuer, drehte 103 Runden und bekam so in seiner Rookie-Saison vor seinem Heim-GP in Imola weitere Fahrpraxis. Wegen des geltenden Reglements durfte Antonelli aber nicht mit dem aktuellen Mercedes auf die Strecke, sondern fuhr eine für die neuen Reifen umgebaute Variante des 2024er-Autos W15.

Auch die Strecke war nicht die übliche in Silverstone: Für den Test wurde nur das nationale Streckenlayout mit einer Länge von 2,630 Kilometern gewässert, also knapp die Hälfte der Grand-Prix-Strecke, auf der die Formel 1 im Sommer fahren wird.

Antonellis Bestzeit auf der Mini-Strecke lag bei 47,560 sec. George Russell fährt am heutigen Donnerstag einen weiteren Testtag.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6