20 statt 320 km/h: An Bord beim Lego-Rennen in Miami

Rad-an-Rad-Racing beim Lego-Rennen in Miami

Vor dem Miami-GP gingen die Formel-1-Piloten am Wochenende mit Autos komplett aus Lego auf die Rennstrecke. Die besten Fotos und Szenen vom Rennen auf insgesamt 4 Millionen Lego-Steinen.

Bei Highspeed sind sie die Besten – aber auch langsam fahren können sie! Beim Lego-Rennen vor dem Formel-1-Rennen in Miami am Wochenende gingen die Piloten mit Formel-1-Boliden der anderen Art auf die Strecke: mit maßstabsgetreuen Lego-Autos in den Original-Lackierungen der Teams.

Rund 400.000 Lego-Steine pro Formel-1-Auto, eine Tonne Gewicht (mehr als ein F1-Auto!), echte Pirelli-Reifen und nahezu im Maßstab der Original-Autos: Bei 20 km/h rollten die Formel-1-Piloten zur Fahrerparade vor dem Rennen in Lego-Zweisitzern um den Miami International Autodrome – und hatten dabei sichtlich Spaß.

Normalerweise werden die Piloten zur Fahrerparade mit einem Bus über die Strecke gekurvt, geben dabei Interviews und grüßen die Fans. In Miami hat sich der Formel-1-Sponsor Lego etwas Besonderes einfallen lassen – und das kam bei den Fahrern richtig gut an.

Lewis Hamilton postete auf Tiktok eine Onboard-Aufnahme der anderen Art: Zusammen mit seinem Teamkollegen saß Hamilton im Lego-Ferrari – der Monegasse am Steuer, Hamilton dahinter als Kameramann.

Leclerc lenkt den Boliden mit einem Lenkradnachbau (ebenfalls aus Lego) bei gemütlichen 20 km/h über die Strecke, Hamilton kommentiert von hinten: «Gute Linie!»

Mit dem Alpine von Pierre Gasly und Jack Doohan kollidierten die beiden sogar, hinterließen allerlei Trümmerteile auf der Strecke. Im echten Rennen wohl ein Safety-Car – das war allerdings sowieso schon auf der Strecke und führte das Feld an (als einziges «normales» Auto).

Vor dem Start touchierte Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen frech das Heck des vor ihm stehenden McLaren. Die Rennkommissare schauten hier zum Glück nicht hin. Sein Kollege und Beifahrer Yuki Tsunoda scherzte mit dem frischgebackenen Papa: «Du hast jetzt ein Baby, behandle mich wie ein Baby.» Verstappen lachte: «Ich fahre dich herum. Baby an Bord!»

Die Kurven wurden geschnitten, die Frontflügel der Konkurrenz gerammt – so ausgelassen hat man die Formel-1-Fahrer selten lachen hören. Das zeigt: Selbst in den routiniertesten Fahrern steckt eben doch immer noch ein kleines Kind mit ausgelassenem Spieltrieb.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6