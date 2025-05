Oscar Piastri über Doohan: «Kann stolz auf sich sein»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri hat nette Worte für Jack Doohan, der bei Alpine zumindest vorerst auf die Ersatzbank muss. Der McLaren-Star ist überzeugt: Sein Landsman wird eine erfolgreiche Karriere haben.

Das Gerücht machte schon seit Monaten die Runde, nun ist es offiziell: Alpine hat Jack Doohan auf die Ersatzbank geschickt, um die Dienste von Franco Colapinto in Anspruch zu nehmen. Der Platztausch ist vorerst für die nächsten fünf Rennwochenenden beschlossen. Vor der WM-Runde in Grossbritannien soll dann ermittelt werden, wer danach im zweiten Cockpit der Franzosen neben Pierre Gasly Gas geben wird.

Für Doohan, der bereits das Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi bestritten hat, ist das eine bittere Pille. In den insgesamt sieben WM-Runden, in denen er im Alpine-Cockpit sass, konnte der 22-Jährige keine Punkte holen. Der jüngste Grand Prix in Miami war für Doohan nach einer Erstrunden-Kollision vorbei, bevor er richtig angefangen hatte.

Doohan reagierte entsprechend enttäuscht auf die Entscheidung der Teamführung, die vor dem Fahrerwechsel auch den Abgang von Teamchef Oliver Oakes bestätigt hatte. Noch bevor der Fahrertausch offiziell bestätigt war, wurde Piastri auf den möglichen Cockpit-Verlust seines Landsmannes angesprochen. Und der WM-Leader erklärte in der Show «Wide World of Sports»: «Sollte dies wirklich das Ende für Jack bedeuten, dann kann er zunächst sehr stolz darauf sein, dass er es in die Formel 1 geschafft hat.»

«Das ist kein leichtes Unterfangen, speziell für einen Fahrer, der aus Australien kommt – denn auf diesem Karriereweg müssen viele harte Entscheidungen gefällt werden», weiss der McLaren-Star, der selbst einmal zum Junioren-Team von Alpine gehörte, sich aber entschied, mit McLaren in die Formel 1 einzusteigen.

«Wenn er sein letztes Formel-1-Rennen hatte, dann sollte er den Kopf nicht hängen lassen, denn er war ein Formel-1-Pilot, und das kann ihm niemand mehr nehmen», tröstete der 24-Jährige aus Melbourne den 22-Jährigen. Und er betonte auch: «Ich bin mir sicher, dass er eine erfolgreiche Karriere haben wird, egal, was passiert.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6