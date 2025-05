Ralf Schumacher: Deutliche Kritik an Lewis Hamilton

Lewis Hamilton fiel im Miami-GP mit scharfen Funksprüchen auf. Der siebenfache Weltmeister spielte das nach dem Fallen der Zielflagge herunter. GP-Veteran Ralf Schumacher kritisiert den Ferrari-Piloten dafür.

Dass Lewis Hamilton im Miami-GP mit seinem neuen Brötchengeber nicht zufrieden war, wurde beim Anhören des Boxenfunks deutlich. Der siebenfache Champion war auf einer anderen Strategie als sein vor ihm fahrender Teamkollege Charles Leclerc. Und natürlich wollte der ehrgeizige Brite vorbeikommen. «Wollt ihr, dass ich von hier aus das ganze Rennen lang anschaue?», fragte der 40-Jährige etwa, und er stellte auch klar: «Das war kein gutes Teamwork.»

Später relativierte Hamilton: «Ich hätte am Funk noch viel Schlimmeres sagen können. Hört euch doch mal an, was Andere am Funk so von sich geben. Und Einiges war sarkastisch gemeint. Ihr müsst schon verstehen, unter wie viel Druck wir stehen. Da gibt es halt am Funk nicht Friede, Freude, Eierkuchen.»

Er habe ja nicht geflucht und sei auch nicht verärgert gewesen, beteuerte der Rekord-GP-Sieger, der von Ralf Schumacher viel Kritik für sein verhalten erhält. Im «Sky F1»-Podcast «Backstage Boxengasse erklärt der frühere GP-Pilot: «Mimimi Hamilton, das fand ich ein bisschen schwierig, gebe ich ehrlich zu. Das war irgendwie daneben, zumal wenn man dann wirklich vorbei will, das ist ja eine Sache, er war ja auch schneller zu dem Zeitpunkt.»

«Aber dann gebe ich das auch kampflos zurück und nachher tue ich nicht so, als wenn ich das sarkastisch gemeint hätte, sondern sage einfach mal: ‚Du, tut mir leid, sollte eigentlich nicht passieren. Mit meiner Erfahrung, meinem Alter, hätte ich ein bisschen cleverer reagieren können.’ Ich finde, das hätte ihm besser gestanden», ergänzte der sechsfache GP-Sieger.

Im Team sei das Verhalten bestimmt nicht gut angekommen, ist sich Ralf Schumacher sicher. «Lewis ist natürlich so erfolgreich, so unabhängig, dass man da sehr vorsichtig dran geht. Aber was er natürlich nicht wegkriegen kann, ist: Die Leute haben ihn jetzt so ein bisschen kennengelernt intern. Dieses Leichte und 'wir sind ein super Team', das bekommt natürlich bei sowas Kratzer, gar keine Frage. Und das wird hängen bleiben.»

Es herrsche nun Klärungsbedarf, erklärte der 49-Jährige, und betonte: «Das passt im Moment auch nicht so zu seiner Leistung, egal, wie oft er Weltmeister war. Er war jetzt zwar näher dran an Charles Leclerc, aber ich glaube, er sollte auch den Ball etwas flacher halten im Moment.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6