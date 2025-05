Mercedes kündigt «deutlicher erkennbare» Upgrades an 08.05.2025 - 19:47 Von Silja Rulle

© Mercedes-Benz George Russell punktete bislang konstant

Das erste Viertel der Saison ist um – und die aktuell WM-Zweiten in der Formel-1-Wertung von Mercedes kündigen an: In den nächsten Rennen werden deutlich sichtbare Upgrades ans Auto kommen.