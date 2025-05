Knall bei Alpine: Das sagen Flavio Briatore und Oakes

Am Dienstagabend überraschte das Alpine-Team mit der Bestätigung des sofortigen Abgangs des bisherigen Teamchefs Oliver Oakes. Nun haben sich der Brite und sein Nachfolger Flavio Briatore zu Wort gemeldet.

Das Alpine-Team hat nach dem Miami-GP zwei aufregende Neuigkeiten verkündet: Am Dienstagabend gab das Team bekannt, dass der bisherige Teamchef Oliver Oakes den Posten den Rennstall aus persönlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat. Tags darauf wurde bestätigt, was bereits die Runde gemacht hatte.

Jack Doohan muss nach insgesamt sieben GP-Einsätzen auf die Ersatzbank – zumindest vorläufig. Denn die nächsten fünf Rennwochenenden wird Franco Colapinto im zweiten Alpine-Renner neben Pierre Gasly auf Punktejagd gehen.

Beide Neuigkeiten sorgten für viele Diskussionen unter den Fans und GP-Experten. Der Fahrer-Wechsel warf die Frage auf, ob Doohan zu wenig Zeit gegeben wurde, um sich zu beweisen. Beim Team-Abgang wurde über mögliche teaminterne Querelen über die Fahrerwahl spekuliert.

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore, der die Aufgaben von Oakes übernommen hat, weist diese Gerüchte entschieden zurück. «In den vergangenen 24 Stunden wurde vieles gesagt, fälschlicherweise wurde Oliver Oakes' Entscheidung zum Rücktritt auf angebliche Meinungsverschiedenheiten zurückgeführt», betont der Italiener in einer Mitteilung auf den sozialen Medien.

«Oli und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und hatten langfristige Ambitionen, das Team gemeinsam voranzubringen. Wir respektieren Olis Wunsch, zurückzutreten, und haben ihn daher angenommen. Die Gründe haben nichts mit dem Team zu tun, sondern sind persönlicher Natur», heisst es im Statement von Briatore weiter.

Der 75-Jährige erklärt ausserdem: «Ich werde mich auch weiterhin mehr und mehr für das Team engagieren, zusammen mit dem starken Management, das wir bereits haben. Wir werden hart daran arbeiten, unsere Position in dieser Saison zu verbessern und uns auf das Jahr 2026 vorzubereiten.»

Das Team veröffentlichte auch eine Stellungnahme von Oakes in den sozialen Medien. Der bisherige Teamchef sagt: «Es war ein Privileg, alle in Enstone zu führen – was für ein Team, was für ein Ort! Es ist meine persönliche Entscheidung, zurückzutreten. Flavio war wie ein Vater für mich, er hat mich seit ich diese Rolle übernommen habe immer unterstütz, und er gab mir diese Chance.»

Genaueres über die persönlichen Gründe gab Oakes nicht bekannt. Der «Telegraph» hat berichtet, dass Oakes Bruder und Geschäftspartner William am Donnerstag, 2. Mai, im Bereich des Silverstone Parks verhaftet wurde. Bei der Festnahme habe er eine grosse Summe Bargeld bei sich gehabt. Die Metropolitan Police erhob Anklage wegen Geldwäsche gegen den in Untersuchungshaft sitzenden 37-Jährigen. Es gilt die Unschuldsvermutung.